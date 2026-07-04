Замглавы МИД РФ: Латвия давала воздушные коридоры беспилотникам ВСУ

У Москвы есть подтверждения, что страны Прибалтики предоставляли ВСУ коридоры для беспилотников, атакующих территорию России, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», - сказал он в интервью РИА Новости.