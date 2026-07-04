Замглавы МИД РФ: Латвия давала воздушные коридоры беспилотникам ВСУ
У Москвы есть подтверждения, что страны Прибалтики предоставляли ВСУ коридоры для беспилотников, атакующих территорию России, сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», - сказал он в интервью РИА Новости.
Галузин также назвал провокацией намерения Латвии построить на границе с РФ завод по производству дронов для Украины.
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ранее заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в Москве серьезно относятся к планам Литвы отменить запрет на размещение на ее территории ядерного оружия.
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