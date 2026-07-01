«ЭТО ХИТ!»

Можно ли предположить, что участник группы Jonas Brothers Ник Джонас решит украсть песню несостоявшегося музыканта, который подрабатывает на свадьбах? В реальной жизни такой сценарий маловероятен, но в кино возможно многое - подтверждает музыкальная картина «Это хит!».

В роли несостоявшегося музыканта Рика предстанет звезда фильмов Marvel Пол Радд (Человек-муравей»). Услышав новый мировой хит, в котором герой узнает свою авторскую песню, автор захочет восстановить справедливость. Однако даже жена и дочь не верят в Рика. Впрочем, ему все же удастся выйти на связь со звездой бойз-бэнда Дэнни, которого в кино как раз воплотил Ник Джонас.

В российский прокат фильм выходит с 16 июля. Режиссером выступил Джон Карни, который в прошлом не раз обращался к схожему жанру. В 2008 году его фильм «Однажды» получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму». Запомнилась зрителям и критикам и картина «Хоть раз в жизни» с Кирой Найтли, Марком Руффало и вокалистом группы Maroon 5 Адамом Левиным.