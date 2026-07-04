Беглов сообщил об атаке ВСУ на нефтетерминал в Петербурге

Ранее сообщалось, что утром 4 июля Санкт-Петербург и Ленинградскую область атаковали более 70 БПЛА. По данным Беглова, один из них упал в Петергофе, но это не привело к жертвам и разрушениям.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко указал, что в результате утренней атаки на регион была ранена одна женщина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».