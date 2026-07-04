Беглов сообщил об атаке ВСУ на нефтетерминал в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил об ударе по нефтяному терминалу в ходе массированной атаки на город и область беспилотников ВСУ.
«Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет», - написал Беглов в Telegram.
Ранее сообщалось, что утром 4 июля Санкт-Петербург и Ленинградскую область атаковали более 70 БПЛА. По данным Беглова, один из них упал в Петергофе, но это не привело к жертвам и разрушениям.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко указал, что в результате утренней атаки на регион была ранена одна женщина, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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