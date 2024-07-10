«Тюрьма - не могила!»: Режиссер Беркович пообещала «бороться» после приговора
Песков прокомментировал приговор создателям спектакля словом «никак», Захарова вступила в полемику с Парижем, Собчак заявила об «ужасе и позоре», а сама Беркович удивила своих сторонников сленгом.
Культурная общественность второй день обсуждает обвинительный приговор создателям спектакля «Финист ясный сокол» Евгении Беркович и Светлане Петрийчук (обе внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
Беркович уже выступила с первыми заявлениями после приговора, возмутившего актрису Юлию Пересильд, телеведущую Ксению Собчак и многих других известных людей. При этом в Кремле по-прежнему не комментируют эту тему, а в МИД РФ вступили в полемику с Францией, поспешившей обвинить «российский режим» в репрессиях.
ОТ «МАСКИ» ДО КОЛОНИИ: «ТЮРЬМА – НЕ МОГИЛА, СРОК – НЕ РЕЗИНА»
Пьесу «Финист ясный сокол», основанную на историях россиянок, завербованных в соцсетях исламистами и уехавших в Сирию, написала драматург Светлана Петрийчук. Режиссер Евгения Беркович в 2020 году поставила по ней спектакль, который в 2022 году получил премию «Золотая маска» за лучшую работу драматурга.
При этом в мае 2023 года создатели спектакля стали фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма. Девушек отправили в СИЗО, а 8 июля 2024 года приговорили к шести годам колонии, с учетом времени уже проведенного под арестом. Ну а сегодня на первые полосы СМИ попали первые комментарии Беркович после приговора, изобилующие весьма своеобразной лексикой.
«Привет, друзья! Новости вы сами знаете, бывали и получше. Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных людей, принявших это решение. (…) Жизнь не закончилась. Тюрьма-не могила, срок-не резина. Бороться дальше будем, по принципу "не догоним, хоть согреемся". А там, глядишь, что и выгадаем», - процитировал Елену Telegram-канал ее сторонников «Беркновости».
В Кремле, по традиции, воздержались от оценок результата резонансного судебного процесса.
«Никак. Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решение суда. Не будем делать это и сейчас», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующую просьбу.
В апреле 2024 года Дмитрий Сергеевич направил журналистов в Росфинмониторинг на фоне включения этим ведомством Беркович и Петрийчук в список экстремистов и террористов.
«В данном случае те ведомства, которые принимают такие решения, они руководствуются нормой и буквой закона соответствующего. Поэтому по тем критериям, которые они использовали, лучше обращаться именно в те ведомства, которые принимают те или иные решения на этот счет», - пояснил тогда официальный представитель Кремля.
Ну а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 июля ответила МИДу Франции, на фоне приговора Беркович и Петрийчук указавшему на «репрессивный характер российского режима».
«В ответ на напоминание МИДа Франции напоминаю режиму Макрона о том, чтобы не вмешивались во внутренние дела суверенного государства, а также не оказывали давление на судебную власть. А если делать совсем нечего, то рекомендую Парижу осудить своих официальных лиц за особую жестокость в отношении собственных граждан», - написала Мария Владимировна в Telegram .
ОТ СМЕХОВА ДО СОБЧАК: «ГЛУПОСТЬ И ПОЗОР»
Несогласная с приговором Беркович и Петрийчук культурная общественность указывает, что их спектакль не оправдывал терроризм, а нес прямо противоположный смысл. В частности, в суде выступил легендарный актер Вениамин Смехов, которого позвала туда сторона защиты.
«Оправдание запрещенной организации я там никаким образом не мог ни увидеть, ни услышать. (…) И пьеса, и спектакль настойчиво предупреждают о такой беде, как сопутствие террористам и врагам нашего Отечества. Спектакль — предупреждение об опасности терроризма», - сказал Смехов.
Он также признался, что не может «всерьез относиться к очевидной глупости», отвечая на вопрос, увидел ли он в постановке «оскорбление всех русских мужчин».
В ноябре 2023 года более 20 деятелей культуры написали открытое письмо к уполномоченной по правам человека в России Татьяне Москальковой с просьбой о «милосердии» и изменении меры пресечения режиссеру и драматургу, хотя бы для того, чтобы Беркович «смогла похоронить свою бабушку».
В числе подписантов того письма оказались Иван Ургант, Евгений Миронов, Данила Козловский, Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд и Константин Райкин. Александр Розенбаум призывал «дать заднюю» в этом деле, а Александр Сокуров называл безнравственным преследование Беркович и Петрийчук. Однако все это не помогло смягчить наказание.
После оглашения приговора на эту тему высказались актриса Юлия Пересильд и экс-телеведущая Ксения Собчак.
«У девочек дети. В Год семьи чудовищно оставить детей сиротами. Я очень надеюсь, что приговор будет пересмотрен», – сказала главная героиня фильма «Вызов» в беседе с РБК.
Ну а Собчак назвала приговор «позором для российского правосудия.
«Ужасный приговор. У меня просто нет слов. Дать срок, да ещё и по такой тяжёлой статье людям, которые этот самый терроризм своей постановкой вообще-то изобличают, а не оправдывают — это позор для нашего правосудия», - возмутилась Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
При этом ранее Ксения Анатольевна называла «высшей формой издевательства» обвинение «феминистки и левой по своим взглядам Жени в исламском экстремизме».
Но есть и хорошая новость для тех, кто считает слишком жестким приговор создателям спектакля «Финист ясный сокол». По подсчетам ТАСС, Беркович и Петрийчук смогут подать на УДО (условно-досрочное освобождение) в 2026 году.
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