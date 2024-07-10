«Тюрьма - не могила!»: Режиссер Беркович пообещала «бороться» после приговора

ОТ «МАСКИ» ДО КОЛОНИИ: «ТЮРЬМА – НЕ МОГИЛА, СРОК – НЕ РЕЗИНА»

Пьесу «Финист ясный сокол», основанную на историях россиянок, завербованных в соцсетях исламистами и уехавших в Сирию, написала драматург Светлана Петрийчук. Режиссер Евгения Беркович в 2020 году поставила по ней спектакль, который в 2022 году получил премию «Золотая маска» за лучшую работу драматурга.

При этом в мае 2023 года создатели спектакля стали фигурантами уголовного дела об оправдании терроризма. Девушек отправили в СИЗО, а 8 июля 2024 года приговорили к шести годам колонии, с учетом времени уже проведенного под арестом. Ну а сегодня на первые полосы СМИ попали первые комментарии Беркович после приговора, изобилующие весьма своеобразной лексикой.

«Привет, друзья! Новости вы сами знаете, бывали и получше. Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных людей, принявших это решение. (…) Жизнь не закончилась. Тюрьма-не могила, срок-не резина. Бороться дальше будем, по принципу "не догоним, хоть согреемся". А там, глядишь, что и выгадаем», - процитировал Елену Telegram-канал ее сторонников «Беркновости».

В Кремле, по традиции, воздержались от оценок результата резонансного судебного процесса.

«Никак. Вы знаете, что в Кремле мы никогда не комментируем решение суда. Не будем делать это и сейчас», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующую просьбу.

В апреле 2024 года Дмитрий Сергеевич направил журналистов в Росфинмониторинг на фоне включения этим ведомством Беркович и Петрийчук в список экстремистов и террористов.

«В данном случае те ведомства, которые принимают такие решения, они руководствуются нормой и буквой закона соответствующего. Поэтому по тем критериям, которые они использовали, лучше обращаться именно в те ведомства, которые принимают те или иные решения на этот счет», - пояснил тогда официальный представитель Кремля.

Ну а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 9 июля ответила МИДу Франции, на фоне приговора Беркович и Петрийчук указавшему на «репрессивный характер российского режима».

«В ответ на напоминание МИДа Франции напоминаю режиму Макрона о том, чтобы не вмешивались во внутренние дела суверенного государства, а также не оказывали давление на судебную власть. А если делать совсем нечего, то рекомендую Парижу осудить своих официальных лиц за особую жестокость в отношении собственных граждан», - написала Мария Владимировна в Telegram .