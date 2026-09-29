«К Америке не стремимся»: Правозащитник оценил изменения в меню российских заключенных
Изменение норм питания для заключенных – это положительный шаг, но без независимого общественного контроля он может не достигнуть эффективности, сказал НСН Иван Мельников.
Общественный контроль в учреждениях ФСИН должен быть беспристрастным и постоянным, и тогда поставляемое по новым нормам мясо в колонии будет доходить до осужденных, а не оказываться в шашлыке сотрудников. Об этом НСН сказал вице-президент российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Человека Иван Мельников.
Правительство РФ изменило нормы питания для подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В рационе сократили количество хлеба, картофеля, соли и маргариновой продукции, и при этом увеличили нормы овощей и мяса. В меню заключенных также появится творог, яйца, яблоки или фруктовый сок. Суточная норма мяса, в частности, вырастет с 90 до 100 г, овощей - с 250 до 320-340 г в сутки. Кроме того, впервые в местах лишения свободы будет сезонная разбивка овощей по видам, и дополнительно предусмотрено сливочное масло. Мельников назвал эти изменения положительными и похвалил за них Минюст и ФСИН.
«Этот вопрос давно назрел. Говорить мы об этом активно начали лет восемь-девять назад. Думаю, что услышали. По поводу тех же самых фруктов давно уже [заключенные] говорили, жаловались, просили. Мяса тоже часто не хватало в рационе тех же СИЗО. А ведь если есть недостаток тех или иных микроэлементов, то в последующем это сказывается на здоровье человека. Человек же когда-то выйдет на свободу. И нормальное питание – это подспорье к тому, что оказавшись на свободе, он меньше ходил по врачам», - считает Мельников.
По мнению правозащитника, затраты бюджета на изменения в рационе будут незначительными.
«Считаю, это несильно дороже все будет. В масштабах страны закупки для пенитенциарной системы — это копейки. Намного дороже потом будет лечить человека», - уверен он.
Более важная проблема, отметил Мельников, заключается в том, как поставки продуктов в учреждения ФСИН будут контролироваться. Потому что, уточнил эксперт, на сегодняшний день независимого общественного контроля в России почти нет.
«Есть правозащитники, которые в небольшом количестве вдумчиво ходят и проверяют места лишения свободы. Но в большинстве своем в ОНК (Общественная наблюдательная комиссия. – Прим. НСН) народ очень плохо ходит в места принудительного содержания. А у тех, кто ходят, беседы часто ограничиваются приемной начальника или даже зама начальника СИЗО. Хотя у ОНК есть возможность проверять кухню. Поэтому надо менять подход и делать систему более прозрачной. Тогда злоупотреблений не будет. Потому что на бумаге-то можно написать, а вот куда это мясо после закупки пойдет и не пойдет ли кому-то из работников на шашлык – это вопрос. Над ним надо работать», - уверен Мельников.
Он выразил надежду, что новые созыв Госдумы и омбудсмен Яна Лантратова обратят на это внимание, откажутся от формирования ОНК по принципу «свой-чужой», и тогда, считает Мельников, «готовить в колониях будут в соответствии с указаниями Минюста».
Отдельно правозащитник высказался о том, насколько изменения норм питания приближают Россию к более передовым в плане гуманизма пенитенциарным системам за рубежом. В частности, США, о тюрьмах которых все знают в основном по голливудским фильмам, и скандинавских стран.
«По поводу американского уровня, выглядит там все достаточно неплохо, но вот в реальности заключенные, которые содержались там, рассказывают иные вещи: резиновая и соевая пища. Так что нам точно не нужно стремиться к Америке. А вот опыт скандинавских стран действительно перенимать нужно. Но для этого ФСИН должен собирать общественников, врачей, поваров и вместе вырабатывать решение. Но шаги в этом направлении безусловно сделаны», - добавил Мельников.
Ранее НСН сообщала, что в России к 2035 году планируется построить семь «суперколоний». По прогнозам властей, это позволит сократить расходы на заключенных на 25-30%.
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