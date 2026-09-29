«К Америке не стремимся»: Правозащитник оценил изменения в меню российских заключенных

Общественный контроль в учреждениях ФСИН должен быть беспристрастным и постоянным, и тогда поставляемое по новым нормам мясо в колонии будет доходить до осужденных, а не оказываться в шашлыке сотрудников. Об этом НСН сказал вице-президент российского подразделения Международного Комитета Защиты Прав Человека Иван Мельников.

Правительство РФ изменило нормы питания для подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В рационе сократили количество хлеба, картофеля, соли и маргариновой продукции, и при этом увеличили нормы овощей и мяса. В меню заключенных также появится творог, яйца, яблоки или фруктовый сок. Суточная норма мяса, в частности, вырастет с 90 до 100 г, овощей - с 250 до 320-340 г в сутки. Кроме того, впервые в местах лишения свободы будет сезонная разбивка овощей по видам, и дополнительно предусмотрено сливочное масло. Мельников назвал эти изменения положительными и похвалил за них Минюст и ФСИН.

«Этот вопрос давно назрел. Говорить мы об этом активно начали лет восемь-девять назад. Думаю, что услышали. По поводу тех же самых фруктов давно уже [заключенные] говорили, жаловались, просили. Мяса тоже часто не хватало в рационе тех же СИЗО. А ведь если есть недостаток тех или иных микроэлементов, то в последующем это сказывается на здоровье человека. Человек же когда-то выйдет на свободу. И нормальное питание – это подспорье к тому, что оказавшись на свободе, он меньше ходил по врачам», - считает Мельников.