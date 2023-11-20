Ургант, Миронов и Райкин призвали Москалькову вмешаться в дело Беркович
Ряд деятелей культуры попросили уполномоченного по правам человека Татьяну Москальковой поспособствовать изменению меры пресечения театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук. Открытое письмо опубликовала «Новая газета».
В понедельник, 20 ноября, умерла бабушка Беркович. Режиссер просила суд изменить ей меру пресечения в связи с тем, что у нее на иждивении находятся две бабушки и две приемных дочери.
«Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения. Хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку», - говорится в письме.
Обращение к омбудсмену подписали 23 человека. Среди них телеведущий Иван Ургант, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин.
Беркович и Петрийчук задержали в мае 2023 года. Они находятся в следственном изоляторе по делу об оправдании терроризма. Речь идет о театральной постановке «Финист Ясный Сокол», в которой рассказывается о россиянках, вышедших замуж за исламистов и уехавших в Сирию, напоминает «Радиоточка НСН».
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