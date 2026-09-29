Московский суд заочно арестовал Юрия Дудя
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
Как сообщает RT, блогера обвиняют по статье о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.
«Суд... избрал... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции Дудя на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», - говорится в сообщении.
Ранее Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал экс-министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Московский суд заочно арестовал Юрия Дудя
- «Деньги у олигархов!»: Как спасти коммунальное хозяйство России от катастрофы
- Лавров: Контакты с США по раздражителям скоро состоятся
- Ставка не сработала: Почему США не удалось свергнуть режим в Иране
- Путин ужесточил правила вывоза наличных из России
- Не будут стесняться: К чему приведет выход Ирана из ДНЯО
- Депутат Аксененко предложил национализировать инфраструктуру ЖКХ
- Песков: Передача во внешнее управление не направлена на смену собственника
- Исследование: 78% россиянок скрывают от мужей, что те мешают им спать
- «Нетрадиционная история!»: Милонов назвал брачные договоры «червоточинкой» для молодежи