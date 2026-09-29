Московский суд заочно арестовал Юрия Дудя

Как сообщает RT, блогера обвиняют по статье о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма.

«Суд... избрал... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента экстрадиции Дудя на территорию РФ, либо с момента его задержания на территории РФ», - говорится в сообщении.

Ранее Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал экс-министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

