Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо

На мероприятии была отмечена необходимость максимально оперативного принятия решений, а также реализации мер, направленных на ликвидацию локальных дефицитов и стабилизацию ситуации.

Новак указал, что профильным ведомствам следует дополнительно проанализировать топливоснабжение отдельных регионов.

«Также было поручено усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо», - говорится в сообщении.

Ранее в кабмине сообщили, что несколько дополнительных установок были введены в эксплуатацию на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».