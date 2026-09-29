Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на топливо
Вице-премьер Александр Новак провёл очередное совещание по ситуации на рынке топлива. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
На мероприятии была отмечена необходимость максимально оперативного принятия решений, а также реализации мер, направленных на ликвидацию локальных дефицитов и стабилизацию ситуации.
Новак указал, что профильным ведомствам следует дополнительно проанализировать топливоснабжение отдельных регионов.
«Также было поручено усилить работу по контролю за ценообразованием на топливо», - говорится в сообщении.
Ранее в кабмине сообщили, что несколько дополнительных установок были введены в эксплуатацию на ряде нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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