«Безнравственно и недопустимо»: Сокуров возмутился арестом Беркович и Петрийчук

Он также возмутился «вышвыриванием» с поста худрука БДТ Андрея Могучего.

«Вышвыривание ведущего российского режиссера из одного из ведущих театров страны, когда этот театр под его руководством находится на взлете, — это деморализующий факт. И, я бы сказал, что это факт нападения бюрократии на государство, на общество. От таких людей, как Андрей Могучий, слишком многое зависит: уровень культуры, развитие молодежи, наличие цивилизованной среды в обществе в целом», - подчеркнул Сокуров, отметив, что написал обращение к общественности после снятия Могучего.

Он также заявил об огромном давлении на культуру, напомнив о ситуации с театром МДТ Льва Додина.

Сокуров посетовал, что перестал получать ответы от властей на жалобы, и сделал из этого вывод, что «как гражданин я уже исчез, меня отменили». При этом режиссер добавил, что «я сам себя не отменил».

