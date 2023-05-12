«Безнравственно и недопустимо»: Сокуров возмутился арестом Беркович и Петрийчук
Кинорежиссер Александр Сокуров назвал политическим преследованием арест авторов спектакля «Финист Ясный Сокол» Светланы Петрийчук и Евгении Беркович.
«В эти дни разворачивается судебное преследование еще двух театральных мастеров — Евгении Беркович и Светланы Петрийчук. Всякое судебное преследование за художественное творчество недопустимо. А преследование женщин по политическому мотиву, посадки женщин, да еще с детьми — безнравственно по определению», - сказал Сокуров в интервью Forbes.
Он также возмутился «вышвыриванием» с поста худрука БДТ Андрея Могучего.
«Вышвыривание ведущего российского режиссера из одного из ведущих театров страны, когда этот театр под его руководством находится на взлете, — это деморализующий факт. И, я бы сказал, что это факт нападения бюрократии на государство, на общество. От таких людей, как Андрей Могучий, слишком многое зависит: уровень культуры, развитие молодежи, наличие цивилизованной среды в обществе в целом», - подчеркнул Сокуров, отметив, что написал обращение к общественности после снятия Могучего.
Он также заявил об огромном давлении на культуру, напомнив о ситуации с театром МДТ Льва Додина.
Сокуров посетовал, что перестал получать ответы от властей на жалобы, и сделал из этого вывод, что «как гражданин я уже исчез, меня отменили». При этом режиссер добавил, что «я сам себя не отменил».
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