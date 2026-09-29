«Я могу сказать, что "частники" продают мед от 800 рублей до 1500 рублей в зависимости от сорта меда, где он собран, как доставлен. Каштановый мед, например, дороже, самые дешевые можно и за 500 рублей в рознице купить, это подсолнуховый мед, чуть дороже гречишный. Мы чувствуем на себе, что падает спрос у населения. Если раньше люди покупали две большие банки, сейчас одну. Продажные объемы падают, но активизировались организации, которые занимаются перекупкой меда. Они закупают у производителей мед, а работают в опте», - рассказал он.

Он также назвал объективную цену, которая сегодня складывается из растущих издержек.

«Объективная цена в рознице сегодня составляет от 750 до 1000 рублей, это обусловлено себестоимостью и прибылью для производителя. Оптовая цена должна быть значительно ниже – в районе от 400 до 600 рублей максимум. Сейчас очень подорожали услуги сертификации меда, это тоже идет в копилку себестоимости. Мы расширяем ассортимент, предлагаем продукты из меда, например, крем-мед, который очень любят дети, но это не мед в привычном виде», - добавил собеседник НСН.

Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев сказал НСН, что обработка полей сильнодействующими пестицидами вредит не только природе и экологии, но и негативно влияет на здоровье людей.

