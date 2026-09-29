Липкие перекупы: Почему мёд в России подорожал до 1500 рублей
Объективная цена меда в рознице сегодня составляет от 750 до 1000 рублей, это обусловлено себестоимостью и прибылью для производителя, заявил НСН Василий Макашин.
Сегодня производители продают мед за 800-1500 рублей из-за роста себестоимости, заявил НСН пчеловод Василий Макашин.
Стоимость меда в рознице за год увеличилась на 13,2%, до 717,7 рублей за 1 кг, а в оптовом звене рост мог достигнуть 30–50%, пишет «Коммерсант». Участники рынка связывают это со скромным урожаем и значительными издержками пчеловодов, которые сталкиваются с ростом стоимости и снижением доступности топлива, тары, а также существенным подорожанием пчелиных семей. Макашин эту информацию подтвердил.
«Я могу сказать, что "частники" продают мед от 800 рублей до 1500 рублей в зависимости от сорта меда, где он собран, как доставлен. Каштановый мед, например, дороже, самые дешевые можно и за 500 рублей в рознице купить, это подсолнуховый мед, чуть дороже гречишный. Мы чувствуем на себе, что падает спрос у населения. Если раньше люди покупали две большие банки, сейчас одну. Продажные объемы падают, но активизировались организации, которые занимаются перекупкой меда. Они закупают у производителей мед, а работают в опте», - рассказал он.
Он также назвал объективную цену, которая сегодня складывается из растущих издержек.
«Объективная цена в рознице сегодня составляет от 750 до 1000 рублей, это обусловлено себестоимостью и прибылью для производителя. Оптовая цена должна быть значительно ниже – в районе от 400 до 600 рублей максимум. Сейчас очень подорожали услуги сертификации меда, это тоже идет в копилку себестоимости. Мы расширяем ассортимент, предлагаем продукты из меда, например, крем-мед, который очень любят дети, но это не мед в привычном виде», - добавил собеседник НСН.
Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев сказал НСН, что обработка полей сильнодействующими пестицидами вредит не только природе и экологии, но и негативно влияет на здоровье людей.
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