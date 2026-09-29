«С нами не советуются»: Автошколы не удивились усилению контроля МВД
Большинство программ дистанционного обучения уже находятся в реестре российского ПО, заявил НСН вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.
Усиление контроля со стороны МВД за автошколами с дистанционным обучением не влечет глобальных рисков для них. Новые правила не должны сказаться на ценах и самих учреждениях, заявил НСН вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.
МВД планирует изменить порядок проверки автошкол. Согласно проекту приказа, они будут обязаны сообщать инспекторам ГАИ об использовании дистанционных технологий для преподавания теории. Автошколы должны будут указывать в заявлениях название программного обеспечения и номер записи о нем в едином реестре российских программ. В этом случае будут проводиться дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения. Предусмотрены и послабления: не прошедшие первую проверку организации смогут пройти повторную в течение трех месяцев вместо нынешних шести.
По словам Нестеренко, подобного рода проверки проводятся уже давно.
«Особо существенных проблем при получении заключения я не вижу. На сегодня в России существует несколько программных продуктов, которыми пользуются автошколы, но по моей информации, они все внесены в соответствующий реестр российского ПО. Единственный момент - у кого-то могут быть небольшие программные продукты для своего пользования. Вот у них могут возникнуть проблемы при регистрации, при внесении в реестр. Но это не крупные какие-то компании, некоторые автошколы прямо для себя делают. В целом, это никаким образом не повлияет ни на цену, ни на количество автошкол», - пояснил собеседник НСН.
Он также положительно оценил сокращение сроков проведения повторной проверки.
«Это безусловно плюс - то есть, если автошкола не смогла получить заключение с первого раза, то раньше повторную проверку сотрудники ГАИ могли провести только через полгода. Сейчас этот срок сокращен до трех месяцев. Думаю, что это только на пользу автошколам», - отметил представитель отрасли.
При этом, по его оценке, очный формат обучения в автошколах предпочтительнее дистанционного.
«Как вспомогательный инструмент, безусловно, дистанционные материалы - полезная штука. Есть видеофильмы, тесты для решения билетов, материал, который самостоятельно ученик изучает. Однако из моей практики, очень редко курсанты в полном объеме просматривают весь необходимый материал. В лучшем случае только заучивание тестов идет. Все-таки общение с живым преподавателем лучше. Разъясняется материал, предоставляются соответствующие обучающие формы, преподаватель всегда находится в контакте с обучаемыми», - пояснил эксперт.
По его словам, у автошкол гораздо больше других проблемных вопросов.
«Рисков у нас немало. Обучающие программы не поменялись, идет только процесс ужесточения сдачи экзаменов. С нами особо никто не советуется, не согласовывает. Мы подстраиваемся под то, что у нас есть, с чем мы можем работать и как мы можем выживать. Государство нам жизнь не облегчает», - заключил Алексей Нестеренко.
Изменения в случае принятия приказа МВД вступят в силу с 1 марта 2027 года.
Обновленная программа обучения водителей, утвержденная приказом Минпросвещения, вступила в силу 1 марта текущего года. Она разрешает автошколам преподавать теорию дистанционно с помощью специального программного обеспечения с сохранением очного формата. Количество часов практического обучения для получения прав категории B увеличили с 38 до 42.
Ранее в Гильдии автошкол России в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвали выделить в отдельный курс первую помощь при ДТП.
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