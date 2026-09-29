Усиление контроля со стороны МВД за автошколами с дистанционным обучением не влечет глобальных рисков для них. Новые правила не должны сказаться на ценах и самих учреждениях, заявил НСН вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко.

МВД планирует изменить порядок проверки автошкол. Согласно проекту приказа, они будут обязаны сообщать инспекторам ГАИ об использовании дистанционных технологий для преподавания теории. Автошколы должны будут указывать в заявлениях название программного обеспечения и номер записи о нем в едином реестре российских программ. В этом случае будут проводиться дополнительные проверки оборудования и программного обеспечения. Предусмотрены и послабления: не прошедшие первую проверку организации смогут пройти повторную в течение трех месяцев вместо нынешних шести.

По словам Нестеренко, подобного рода проверки проводятся уже давно.