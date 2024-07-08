Беркович и Петрийчук приговорили к шести годам по делу об оправдании терроризма

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма в постановке пьесы «Финист ясный сокол», сообщает РИА Новости.

Судья Юрий Массин объявил, что Беркович и Петрийчук приговорены к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.