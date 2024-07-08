Беркович и Петрийчук приговорили к шести годам по делу об оправдании терроризма
Второй Западный окружной военный суд вынес приговор театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов) по делу об оправдании терроризма в постановке пьесы «Финист ясный сокол», сообщает РИА Новости.
Судья Юрий Массин объявил, что Беркович и Петрийчук приговорены к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обвинение ходатайствовало о назначении Беркович и Петрийчук наказания в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. В свою очередь, обе обвиняемые заявляли о своей невиновности на протяжении всего судебного процесса.
Евгению Беркович и Светлану Петрийчук задержали и арестовали в начале мая 2023 года. Им инкриминировали публичное оправдание терроризма с использованием интернета (205.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет семь лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru