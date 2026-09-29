Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент РФ Владимир Путин наградил Заслуженную артистку РСФСР Аллу Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом сообщает RT.

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В указе, который подписал глава государства, говорится, что актрисе орден присуждён «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

Советская и российская артистка театра и кино Алла Демидова 29 сентября отмечает 90-летие. Путин направил ей поздравительную телеграмму, в которой пожелал «доброго здоровья и благополучия».

Ранее указом президента РФ актрисе Ольге Будиной было присвоено звание заслуженной артистки России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Елена Афонина
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