Путин наградил актрису Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

В указе, который подписал глава государства, говорится, что актрисе орден присуждён «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

Советская и российская артистка театра и кино Алла Демидова 29 сентября отмечает 90-летие. Путин направил ей поздравительную телеграмму, в которой пожелал «доброго здоровья и благополучия».

Ранее указом президента РФ актрисе Ольге Будиной было присвоено звание заслуженной артистки России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

