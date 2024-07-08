Беркович и Петрийчук получат право на УДО в 2026 году

Режиссер Евгений Беркович и драматург Светлана Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), приговоренные к шести годам колонии за оправдание терроризма, получат возможность на условно-досрочное освобождение в 2026 году, сообщает ТАСС.

В приговоре указано, что срок наказания будет рассчитываться с 1 мая 2023 года, при этом время задержания и содержания под стражей в СИЗО будет зачтено в срок отбывания наказания по принципу один день в СИЗО за один день в колонии.