Беркович и Петрийчук получат право на УДО в 2026 году

Режиссер Евгений Беркович и драматург Светлана Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), приговоренные к шести годам колонии за оправдание терроризма, получат возможность на условно-досрочное освобождение в 2026 году, сообщает ТАСС.

В приговоре указано, что срок наказания будет рассчитываться с 1 мая 2023 года, при этом время задержания и содержания под стражей в СИЗО будет зачтено в срок отбывания наказания по принципу один день в СИЗО за один день в колонии.

Беркович и Петрийчук приговорили к шести годам по делу об оправдании терроризма

8 июля 2-й Западный окружной военный суд признал Беркович и Петрийчук виновными по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета) и назначил каждой лишение свободы на шесть лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, отмечает газета «Известия».

Причиной возбуждения дела против Беркович и Петрийчук стал спектакль «Финист — Ясный сокол», рассказывающий о знакомствах женщин в социальных сетях с представителями радикального ислама, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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