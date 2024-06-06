Вениамин Смехов выступил на суде по делу Беркович и Петрийчук

Артист Вениамин Смехов выступил в качестве свидетеля защиты в суде на процессе по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом рассказала в своем Telegram-канале адвокат Беркович Ксения Карпинская.

В суде Вениамин Смехов назвал спектакль Беркович и Петрийчук «Финист Ясный Сокол» талантливым. По словам артиста, в нем нет оправдания терроризма. Смехов пояснил, что цель спектакля - предупреждение об опасности, особенно для молодого поколения. Он отметил, что пьеса и спектакль рассчитаны на зрителя, «воспитанного театром». Сама постановка, по его убеждению, «талантлива и сильна» и он «был бы рад, чтоб ещё раз посмотреть этот спектакль».

Прокуратура утвердила обвинение Петрийчук и Беркович

На вопрос о присутствии в спектакле оправдания терроризма, артист ответил: «И пьеса и спектакль настойчиво предупреждают о такой беде, как сопутствие террористам и врагам нашего отечества».

Дело Беркович и Петрийчук слушается во Втором Западном окружном военном суде. Их обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». Он посвящен российским женщинам, завербованным радикальными исламистами через сайты знакомств.

Ранее Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в список экстремистов и террористов.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Кузнецов
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