Вениамин Смехов выступил на суде по делу Беркович и Петрийчук
Артист Вениамин Смехов выступил в качестве свидетеля защиты в суде на процессе по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом рассказала в своем Telegram-канале адвокат Беркович Ксения Карпинская.
В суде Вениамин Смехов назвал спектакль Беркович и Петрийчук «Финист Ясный Сокол» талантливым. По словам артиста, в нем нет оправдания терроризма. Смехов пояснил, что цель спектакля - предупреждение об опасности, особенно для молодого поколения. Он отметил, что пьеса и спектакль рассчитаны на зрителя, «воспитанного театром». Сама постановка, по его убеждению, «талантлива и сильна» и он «был бы рад, чтоб ещё раз посмотреть этот спектакль».
На вопрос о присутствии в спектакле оправдания терроризма, артист ответил: «И пьеса и спектакль настойчиво предупреждают о такой беде, как сопутствие террористам и врагам нашего отечества».
Дело Беркович и Петрийчук слушается во Втором Западном окружном военном суде. Их обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». Он посвящен российским женщинам, завербованным радикальными исламистами через сайты знакомств.
Ранее Росфинмониторинг внёс Беркович и Петрийчук в список экстремистов и террористов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минпромторг выступил за продление параллельного импорта на 2025 год
- Балицкий: Новые территории РФ и Крым войдут в новый федеральный округ
- ФСБ задержан злоумышленник при попытки совершить диверсию под Белгородом
- Вениамин Смехов выступил на суде по делу Беркович и Петрийчук
- Джейк Джилленхол получил роль в ремейке «Невесты Франкенштейна»
- Байден снова оскорбил Путина
- Глава МИД Италии заявил, что Путин пытается запугать Запад
- Мурашко: Россия готова к приходу птичьего гриппа
- Диана Арбенина выпустит книгу дневников
- Роботизированный завод по выпуску автомобилей появится в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru