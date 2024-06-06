Вениамин Смехов выступил на суде по делу Беркович и Петрийчук

Артист Вениамин Смехов выступил в качестве свидетеля защиты в суде на процессе по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук. Об этом рассказала в своем Telegram-канале адвокат Беркович Ксения Карпинская.

В суде Вениамин Смехов назвал спектакль Беркович и Петрийчук «Финист Ясный Сокол» талантливым. По словам артиста, в нем нет оправдания терроризма. Смехов пояснил, что цель спектакля - предупреждение об опасности, особенно для молодого поколения. Он отметил, что пьеса и спектакль рассчитаны на зрителя, «воспитанного театром». Сама постановка, по его убеждению, «талантлива и сильна» и он «был бы рад, чтоб ещё раз посмотреть этот спектакль».