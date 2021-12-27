Трусливый КВН, космическое кино и Милохин: Телекритик подвел итоги 2021 года

СКАНДАЛЬНЫЕ ГУБЕРНИЕВ, КИРКОРОВ И МИЛОХИН

Мельман подчеркнул, что уходящий год неслучайно запомнится телезрителям рядом скандалов – это тоже своего рода неизменный тренд.

Не так давно Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей на один миллион рублей: предположительно, цензуре не понравились наряды певца Филиппа Киркорова и Дани Милохина, а также полуобнаженные мужчины на вручении премии телеканала.

Дело против «Муз-ТВ» - это предупреждение для всех остальных и давление со стороны государства на свободу слова. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.