Трусливый КВН, космическое кино и Милохин: Телекритик подвел итоги 2021 года
Александр Мельман считает, что на российском ТВ антисобытий в этом году было все-таки больше, чем знаковых достижений.
В преддверии Нового года телекритик Александр Мельман в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал главные телевизионные события 2021 года.
ПРОВАЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ
«Некий тренд – это убыточность Первого канала, Первый канал уже шестой год подряд проигрывает каналу «Россия» по рейтингам – это не только неумелое ведение финансовой составляющей, на «России- 1» очень хорошо понимают, на какого зрителя они работают – это такой среднестатистический зритель, не с высшим образованием, в основном женщины. Что касается пропаганды, то она занимает все больше и больше временной контент на федеральных каналах – она идет утром, днем и вечером – это важная черточка этого года», - отметил Мельман.
По его словам, не добавляет рейтинга главному телеканалу страны и всеми любимое шоу «КВН», юмор которого плохо сочетается с явной пропагандой и цензурой.
«Антисобытием стал юбилей КВН – КВН, к сожалению, деградировал и сейчас, когда подводятся итоги за 60 лет программы, мы видим, что идет такое движение вниз. Качество юмора оставляет желать лучшего, он трусливый, он бытовой, неполитический – значит, несвободный. На канале ТНТ должна была войти программа как бы аналогичная КВН – шоу «Игра», это тоже скандал, потому что Александр Васильевич Масляков как будто имеет монополию на весь КВНовский юмор, чего просто не должно быть – некий такой Папа Карло, который дергает за ниточки, и все должны ему подчиняться. И действительно подчинились – сняли это шоу», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
При этом Мельман похвалил Ивана Урганта за его юмористическое шоу, а также отдельно отметил проект «Голос» и полет актрисы Юлии Пересильд в космос.
«Такая программа Первого канала как «Вечерний Ургант» и сам ведущий Иван Ургант сохраняют качество, сохраняют уровень. Иван Ургант держит уровень, хотя тоже о политике не шутит, но иногда что-то между строк. Что касается новых проектов, я не припоминаю – два раза нельзя в одну реку войти – на Первом канале возобновили программу Гордона «Закрытый показ». Здесь можно находить нетривиальные фильмы, но этот формат сам по себе устарел и сам ведущий себя дискредитировал политической пропагандой. Событием, например, стал полет в космос Юлии Пересильд и Клима Шипенко – это, конечно, несравнимо с тем, когда полетел Юрий Гагарин, но все равно событие», - заключил телекритик.
СКАНДАЛЬНЫЕ ГУБЕРНИЕВ, КИРКОРОВ И МИЛОХИН
Мельман подчеркнул, что уходящий год неслучайно запомнится телезрителям рядом скандалов – это тоже своего рода неизменный тренд.
Не так давно Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей на один миллион рублей: предположительно, цензуре не понравились наряды певца Филиппа Киркорова и Дани Милохина, а также полуобнаженные мужчины на вручении премии телеканала.
Дело против «Муз-ТВ» - это предупреждение для всех остальных и давление со стороны государства на свободу слова. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
«Это было довольно весело. Потом Даня Милохин с удовольствием катается на коньках на Первом, Киркоров тоже, наверное, будет в новогоднюю ночь на всех каналах – в этом случае ничего не изменилось, а просто есть такой некий консервативно-православный тренд», - комментирует скандал главного музыкального телеканала Мельман.
Также кинокритик вспомнил, как нелегко порой приходилось в этом году и главному спортивному каналу страны, который запомнился зрителям не только яркими репортажами с матчей.
«Надо упомянуть телеканал «Матч ТВ», который уже существует шесть лет, сейчас делаются новые разговорные шоу, которых раньше не было. Другое дело, что сложно им окупаться, потому что во всем мире спортивный контент никогда не приносит прибыли, он имеет рейтинг в один процент и только во времена чемпионатов этот рейтинг повышается. В принципе они исполняют свою функцию, свою миссию. Это вопрос «нравится – не нравится» - кому-то нравится Губерниев, кому-то не нравится, но он один из лучших комментаторов России», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Напомним, что телеведущий Дмитрий Губерниев не так давно довел до слез певицу Ольгу Бузову во время эфира на телеканале «Матч ТВ», посвященного сборной России по футболу.
Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе, однако уже через несколько секунд перебил начавшую отвечать девушку, и в ходе словесной перепалки спросил, перестала ли певица «пить коньяк по утрам».
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