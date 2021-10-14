Путин наградил Маслякова новым орденом

Телеведущий, президент международного союза КВН Александр Масляков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, сообщает РИА Новости.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Бессменный руководитель и ведущий КВН удостоен награды «за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».

Это уже не первая государственная награда Маслякова. Ранее он получал орден «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени, а также орден Александра Невского.

Ранее Масляков рассказывал о чувстве юмора Путина, посещавшего КВН.

«Он человек с замечательным чувством юмора, это мне и квнщикам тоже известно очень давно», - говорил он РИА Новости.

