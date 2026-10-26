Песков: Вопрос проведения в России Олимпиады пока не стоит на повестке

По его словам, в настоящее время «не очень большое количество стран» проявляет заинтересованность в проведении у себя Олимпиады.

«Здесь нужно взвешивать, конечно, все за и против при принятии соответствующих решений», - заключил представитель Кремля.

Ранее Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) постановил, что чемпионата мира 2030 года пройдёт в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

