Макрон признал, что власти Франции не были готовы к протестам

Власти Франции не были готовы к таким сложным протестам, которые прошли по стране 17 октября. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

На протестах во Франции в выходные задержали более 1,4 тысячи человек

В ходе визита в Марсель он указал, что во многих городах Франции в этот день «не было достаточно сил правопорядка».

«Потому что мы совершенно не ожидали того, что произойдет... не ожидали, что так много крайне левых сил мобилизуются... что к ним присоединятся и правонарушители», - отметил политик.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер заявил «Радиоточке НСН», что протесты в странах Европы являются предупреждающим сигналом, так как во многих европейских странах растет недовольство экономической ситуацией и действиями политиков.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыБеспорядкиЭммануэль МакронФранция

Горячие новости

Все новости

партнеры