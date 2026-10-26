Макрон признал, что власти Франции не были готовы к протестам
Власти Франции не были готовы к таким сложным протестам, которые прошли по стране 17 октября. Об этом в эфире телеканала BFMTV заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
В ходе визита в Марсель он указал, что во многих городах Франции в этот день «не было достаточно сил правопорядка».
«Потому что мы совершенно не ожидали того, что произойдет... не ожидали, что так много крайне левых сил мобилизуются... что к ним присоединятся и правонарушители», - отметил политик.
Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер заявил «Радиоточке НСН», что протесты в странах Европы являются предупреждающим сигналом, так как во многих европейских странах растет недовольство экономической ситуацией и действиями политиков.
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