Макрон признал, что власти Франции не были готовы к протестам

В ходе визита в Марсель он указал, что во многих городах Франции в этот день «не было достаточно сил правопорядка».

«Потому что мы совершенно не ожидали того, что произойдет... не ожидали, что так много крайне левых сил мобилизуются... что к ним присоединятся и правонарушители», - отметил политик.

Ранее депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ульрих Зингер заявил «Радиоточке НСН», что протесты в странах Европы являются предупреждающим сигналом, так как во многих европейских странах растет недовольство экономической ситуацией и действиями политиков.

