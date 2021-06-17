Ткаченко: «Губерниев простебал Бузову на четыре с плюсом»

Владимир Ткаченко: «Мне пришлось пересмотреть этот скандальный эфир. Очевидно, что у Губерниева была сверхзадача: простебать Бузову за ее дебют на сцене МХАТа. И конечно, же Губерниев интеллектуал с большим чувством юмора, у него это получилось, даже не на четверку, а четверку с плюсом. Ольга же в силу своего кругозора сопротивлялась, как могла: лучшее оружие женщины – это ее слабость, и она, конечно, же сопротивлялась слезами. Это было неплохое, красивое сопротивление, но слезами, как известно, горю не поможешь. Я бы пожелал Ольге продолжать заниматься любимым делом – петь. А Губерниеву – продолжать читать перед сном Карлсена в переводе Лилианы Лунгиной. А пить коньяк по утрам это настолько же вкусно, насколько и не безопасно», - посоветовал артист.

