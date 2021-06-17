Ткаченко: «Губерниев простебал Бузову на четыре с плюсом»
Один из лидеров группы «Ундервуд» - Владимир Ткаченко специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Губерниев поставил оценку себе за эфир с Бузовой
Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что оценил бы свою работу во время скандального эфира программы на «Матч ТВ» с певицей Ольгой Бузовой на четверку. Журналист пояснил, что «всегда можно сделать чуть-чуть лучше».
Владимир Ткаченко: «Мне пришлось пересмотреть этот скандальный эфир. Очевидно, что у Губерниева была сверхзадача: простебать Бузову за ее дебют на сцене МХАТа. И конечно, же Губерниев интеллектуал с большим чувством юмора, у него это получилось, даже не на четверку, а четверку с плюсом. Ольга же в силу своего кругозора сопротивлялась, как могла: лучшее оружие женщины – это ее слабость, и она, конечно, же сопротивлялась слезами. Это было неплохое, красивое сопротивление, но слезами, как известно, горю не поможешь. Я бы пожелал Ольге продолжать заниматься любимым делом – петь. А Губерниеву – продолжать читать перед сном Карлсена в переводе Лилианы Лунгиной. А пить коньяк по утрам это настолько же вкусно, насколько и не безопасно», - посоветовал артист.
Трамп заявил, что саммит в Женеве был неудачным для США
Экс-глава страны отметил, что по итогам саммита Вашингтон ничего не получил, хотя предоставил высокую трибуну для Москвы.
Владимир Ткаченко : «Я не политолог, я наблюдал за саммитом. Перед этим полностью посмотрел пресс-конференцию президента Путина, добавить в копилку к высказыванию Тампа хочу русскую народную поговорку «поживем - увидим». Если верить журналистам все-таки удалось оттолкнуться от дна вчера и хотя бы послы России и Америки вернулись к выполнению своих прямых обязанностей», - отметил музыкант.
Знаменитости массово показали целлюлит и запустили флешмоб
Блогерша Холли Хаган (Holly Hagan) и поп-исполнительница Стейси Соломон (Stacey Solomon) опубликовали снимки, на которых позировали в бикини, показав подписчикам целлюлит на бедрах и ягодицах.
Владимир Ткаченко: «Хорошее начинание, отличное! Мне кажется, что этот флешмоб нужно запустить не только женщинам, но и мужчинам. Обращаюсь к мужчинам, ребята, ну хватит уже заниматься ерундой, втягивать животы на фото, улыбаться натужно. Давайте, уже покажем наконец свои отвисшие животы, хватит ходить в эти бессмысленные тренажерные залы. Давайте, будем смотреть футбол, болеть нашу сборную, пить пиво, лежа на диване, по ночам есть сало со сметаной, это очень вкусно, поверьте. Давайте, постараемся быть собой, и перестанем даже брить подмышки», - в шутку предложил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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