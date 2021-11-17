«Звезды без выбора»: Пригожин поддержал руководство «Муз-ТВ» после штрафа за гей-пропаганду
У музыкального цеха нет выбора, так как аудитории интересен только хайп, заявил продюсер Пригожин.
Дело против «Муз-ТВ» - это предупреждение для всех остальных и давление со стороны государства на свободу слова. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей на один миллион рублей. Пригожин считает, что такое решение – это «предупреждение всем другим каналам».
«Похожая ситуация может случиться с каждым каналом, который не будет контролировать подобную картинку. Но, хочу сказать в защиту руководства телеканала «Муз-ТВ», тупик этой ситуации заключается в том, что они не определяют наряды артистов и концепцию красной дорожки. Они не могут повлиять на то, в каком образе придут люди. Кричащие наряды – единственный способ обратить на себя внимание. В противном случае классические музыкальные вещи никого не интересуют», - считает продюсер.
По его словам, аудитории интересен только «хайп».
«В контексте хайпа происходит только одно: люди, в том числе и артисты, вынуждены уподобляться трендам американской индустрии. Например, американский дизайнер Сириана первым показал чернокожего мужчину в женском одеянии. Это стало трендом! Вовсе не обязательно, чтобы человек принадлежал к какому-нибудь сообществу. Но у музыкального цеха сейчас нет выбора», - отметил продюсер.
При этом Пригожин считает, что отечественный шоу бизнес разделился.
«Индустрия поделилась на «признанный жанр», который курирует Министерство культуры в виде классики, что мы называем легальной музыкой, а все остальные стали частью нелегальной. Ее представители вынуждены искать разного рода инструменты для того, чтобы обратить на себя внимание. Даже телевидение уже не обладает тем влиянием, которое сегодня есть у интернета», - подчеркнул продюсер.
По его мнению, «чем больше СМИ раздувают подобные истории, тем больше общество становится на сторону тех, кого обвинили».
«Потому что сейчас это будет восприниматься как давление со стороны государства на свободу слова. Самое главное - вот эта граница давно стерта. Люди же давно прекрасно понимают, что на зеленый сигнал светофора можно ехать, на красный – надо стоять, на желтый – приготовиться. Но эти вещи были утеряны во времени. Поэтому очень важно сделать так, чтобы каким-то образом вернуть доверие», - заявил Пригожин.
Он считает, что необходимо создать «идеологическую формулу».
«Сейчас появился некий институт, молодежные движения, в частности возглавляемое Ксенией Разуваевой. Там молодежь как-то смоделирована в правильное русло. Вот эта история должна была появиться лет 10-20 назад. Соответственно все те люди, которые имеют принципы разрушения, они не должны принимать участие в госпрограммах и государственных праздниках. Не нужно их героизировать, вот, что важно. А СМИ периодически делают это», - заключил Пригожин.
Ранее певец Филипп Киркоров и блогер Дава на премии «Муз-ТВ» вышли на красную дорожку в компании полуобнаженных мужчин и вели себя как влюбленная пара. Журналисты назвали такое шоу «гей-свадьбой». Тиктокер Даня Милохин также появился на церемонии вручения премии в костюме, наполовину сшитом с женским платьем.
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