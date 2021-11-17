«Звезды без выбора»: Пригожин поддержал руководство «Муз-ТВ» после штрафа за гей-пропаганду

Дело против «Муз-ТВ» - это предупреждение для всех остальных и давление со стороны государства на свободу слова. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей на один миллион рублей. Пригожин считает, что такое решение – это «предупреждение всем другим каналам».

«Похожая ситуация может случиться с каждым каналом, который не будет контролировать подобную картинку. Но, хочу сказать в защиту руководства телеканала «Муз-ТВ», тупик этой ситуации заключается в том, что они не определяют наряды артистов и концепцию красной дорожки. Они не могут повлиять на то, в каком образе придут люди. Кричащие наряды – единственный способ обратить на себя внимание. В противном случае классические музыкальные вещи никого не интересуют», - считает продюсер.

По его словам, аудитории интересен только «хайп».

«В контексте хайпа происходит только одно: люди, в том числе и артисты, вынуждены уподобляться трендам американской индустрии. Например, американский дизайнер Сириана первым показал чернокожего мужчину в женском одеянии. Это стало трендом! Вовсе не обязательно, чтобы человек принадлежал к какому-нибудь сообществу. Но у музыкального цеха сейчас нет выбора», - отметил продюсер.