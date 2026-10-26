Экс-солистка группы «Фабрика» Савельева заявила о разводе с актером Сафоновым

По словам артистов, они расстаются на хорошей ноте и продолжат поддерживать общение.

«Бывает такая история: если люди хотят сохранить то, что у них есть сейчас, они разводятся», — написала певица.

Савельева и Сафонов расписались в апреле 2010 года. В 2019 году у них родился сын Леон.

Ранее певица Юлия Савичева объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым после 12 лет брака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

