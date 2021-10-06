«Сделают несколько кадров». Эксперт раскритиковал съемки кино на МКС за счет бюджета
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев уверен, что полет киноэкипажа осуществлен ради пиара, но при этом в нарушение техники безопасности и в ущерб другим задачам.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев усомнился в международном успехе полета «киношников». Об этом он сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Во вторник киноэкипаж в составе космонавта Антона Шкаплерова, актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко открыли люки и перешли с корабля «Союз МС-19» на МКС, где будут снимать фильм «Вызов».
В НАСА проводили прямую трансляцию этого запуска. Американцы отметили безупречное проведение полета. Они назвали его «символом расширения возможностей использования космоса в коммерческих целях». Моисеев не согласился с мнением коллег из США и перечислил минусы запуска.
«Американцы очень вежливые, поэтому и похвалили. Во-первых, полет далеко не безупречный. У экипажа возникли проблемы со стыковкой к МКС. Это аварийная ситуация, хотя в Роскосмосе ее, конечно, назовут штатной. Там люди понервничали. Слава богу, все закончилось. Серьезной опасности здесь нет, в конце концов, если ручная и автоматическая стыковка не прошла, ее можно отменить. Космонавт тогда просто возвращается на Землю. Во-вторых, это не имеет отношения к коммерции. Это все делается за бюджетные деньги. В США за съемки фильма платят кинокомпании. Они рискуют, если проект провалится, зато налогоплательщики никак не пострадают. У нас же все делается за счет государственного бюджета. Это очень рискованно. Те «космические» фильмы, которые делали раньше, они были коммерчески убыточными. Они же в космосе сделают всего несколько кадров. Это только доставит проблемы, но не сделает картину лучше», - уверен он.
По словам Моисеева, полет киношников к МКС сделан ради пиара внутри страны.
«В Роскосмосе считают, что это какое-то новое достижение, хотя на самом деле за этим ничего серьезного не стоит. Полет далеко не безупречный. Сейчас об этом много сообщений в СМИ. Люди все это активно обсуждают. Многие также настроены достаточно скептически к такой инициативе. Может быть, это пиар, может быть, антипиар. Есть еще один важный момент: этот полет поломал график космонавтов. Вместо профессиональных космонавтов полетели киношники. Это явное нарушение техники безопасности при подготовке к полету. Их мало готовили. Кроме того, есть много насущных проблем, связанных с космосом. Их не решают. Сейчас нужно интенсивно заниматься новым модулем. Вместо этого будут кино снимать», - возмутился он.
Ранее космонавт засомневался в успехе киносъемок на МКС.
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