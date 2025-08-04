Сдвиг проката: В России продолжают переносить показ нишевого зарубежного кино
Столкнувшись с задержкой выдачи прокатных удостоверений, кинопрокатчики спешат представить альтернативу. Кинотеатры же опасаются, что если ситуация затянется, зрители будут все чаще отдавать предпочтение неофициальным релизам.
Еще в начале июля российские прокатчики иностранных фильмов заявляли о переносе релизов на недели, и первые дни августа продемонстрировали схожую тенденцию. Дат премьеры лишились сразу несколько картин. К примеру, дистрибьютор «Про:взгляд» убрал из графика релизов фильм ужасов «Шум», релиз которого должен был состоятся 7 августа. Картина, снятая в Южной Корее, рассказывает историю двух сестер, которые переезжают в новую квартиру, затем же одна из них бесследно исчезает.
Аналогично пропал из прокатной сетки хоррор «Обитель», с 28 августа его планировала представить в российском прокате компания Global Film. Исчез из графика релизов и хоррор «Зловещий свист» компании «Парадиз», в кинотеатрах его планировали представить 25 сентября. При этом подобное происходит не впервые.
К ЗАМЕНЕ ГОТОВЫ
В минувший уикенд зрителям планировали предложить хоррор-триллер «Гризли» режиссера Роэла Рейна. В итоге картина переехала на 28 августа, а с 31 июля кинокомпания «Пионер» анонсировала перевыпуск «Амели», причем информация об этом появилась 25 июля, когда до предполагаемой премьеры оставалось меньше недели.
Несомненно, у картины 2001 года Жан-Пьера Жене с Одри Тоту в главной роли в России множество поклонников, но повторный прокат, как известно, редко дает сборы, сопоставимые даже с жанровой новинкой. При этом в пресс-службе кинокомпании «Пионер» назвали такое решение вынужденной мерой, чтобы поддержать и себя и кинотеатры. Отмечалось, что в текущий момент кинокомпании отложили часть контента, поскольку не успевали получить прокатные удостоверения в срок.
«Выбор пал на "Амели" неслучайно - для многих это гораздо больше, чем просто кино. Это история о мечтательстве, одиночестве и умении находить красоту в деталях повседневной жизни. Такой посыл, а также обаяние героини в исполнении Одри Тоту и поэтичный образ Парижа остаются актуальными и близкими зрителям и сегодня», - заявили в «Пионере».
ВИНОВАТ ГОСФИЛЬМОФОНД
Комментируя тему еще в начале июля, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН объяснял, что Министерство культуры поставило на паузу выдачу ряда прокатных удостоверений по ближайшим фильмам из-за того, что стали жестче отслеживать требования по предоставлению обязательного экземпляра фильмокопии в Госфильмофонд. При этом он допускал, что ситуация вряд ли заметно отразится на кинотеатрах.
«С учетом того, что это фильмы среднего звена, небольшие нишевые картины, которые в прокате собрали бы несколько миллионов рублей, максимум 20-30 миллионов, для кинотеатров это скорее означает организационные и временные потери, потому что необходимо переделывать расписание сеансов фильмов, которые предполагались к демонстрации», - пояснял он.
Тогда Исаев отмечал, что по общей практике фильмы, которые не успели получить прокатные удостоверения, кинотеатры заменят текущими релизами, прокат которых уже идет.
ТЕНЕВОЙ ХАОС
При этом собеседник НСН также называл ситуацию «абсолютным хаосом», допуская, что она может отпугнуть посетителей кинотеатров, которые будут бесплатно смотреть пиратский контент в интернете.
Стоит отметить, что на прошлой неделе наибольшие сборы среди прочих фильмов показал «Супермен» Джеймса Ганна, который проходит в теневом прокате. Блокбастер заработал за неделю 54,4 миллиона рублей. Данные соответствуют сборам короткометражек, которые обычно показывают перед фильмами теневого проката. Это почти вдвое больше, чем показатели картины «На деревню дедушке», которая заняла первое место среди официальных релизов.
В свою очередь председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков в разговоре с НСН подчеркивал, что проблема с прокатными удостоверениями скорее носит технический, а не политический характер.
«Это не политическая история, точно не задержка иностранных релизов. Вся процедура отработана, Министерство культуры не первый год занимается отсмотром и цензурированием. Большинство иностранных фильмов, которые выходят в России, свободно проходят этот ценз. За последний год могу вспомнить только 3-4 картины, которым не удалось выйти в России, остальные нормально выходили», - говорил он.
Комментируя же замену «Гризли» на «Амели», Воронков назвал ситуацию скорее частным случаем. По его словам, Минкульт может отработать все технические моменты в течение месяца.
Ранее сообщалось, что Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма режиссера Евы Виктор «Прости детка». В ведомстве пояснили, что прокатное удостоверение отозвано из-за выявления недостоверных сведений в поданных документах без уточнения, какие именно недостоверные сведения присутствовали.
В центре сюжета драмеди история преподавательницы провинциального университета. Героиня пытается справиться с травмой, пережитой в колледже. Впервые картину представили на кинофестивале «Сандэнс», фильм был удостоен приза за лучший сценарий. В российском прокате проект вышел 24 июля, передает «Радиоточка НСН»
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