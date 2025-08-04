Сдвиг проката: В России продолжают переносить показ нишевого зарубежного кино

К ЗАМЕНЕ ГОТОВЫ

В минувший уикенд зрителям планировали предложить хоррор-триллер «Гризли» режиссера Роэла Рейна. В итоге картина переехала на 28 августа, а с 31 июля кинокомпания «Пионер» анонсировала перевыпуск «Амели», причем информация об этом появилась 25 июля, когда до предполагаемой премьеры оставалось меньше недели.

Несомненно, у картины 2001 года Жан-Пьера Жене с Одри Тоту в главной роли в России множество поклонников, но повторный прокат, как известно, редко дает сборы, сопоставимые даже с жанровой новинкой. При этом в пресс-службе кинокомпании «Пионер» назвали такое решение вынужденной мерой, чтобы поддержать и себя и кинотеатры. Отмечалось, что в текущий момент кинокомпании отложили часть контента, поскольку не успевали получить прокатные удостоверения в срок.

«Выбор пал на "Амели" неслучайно - для многих это гораздо больше, чем просто кино. Это история о мечтательстве, одиночестве и умении находить красоту в деталях повседневной жизни. Такой посыл, а также обаяние героини в исполнении Одри Тоту и поэтичный образ Парижа остаются актуальными и близкими зрителям и сегодня», - заявили в «Пионере».