БЛОГЕРЫ ПРОТИВ «ПЛАГИАТОРА»

Две самых успешных новинки июля не смогли заработать на двоих даже 400 млн рублей. Сиквел комедии «Не одна дома» с блогерами Давой и Миланой Хаметовой собрал в прокате 256 млн рублей, а музыкально-фантастический ромком «Плагиатор» - 141 млн рублей. При этом индустрия грезила совсем о других цифрах, отмечал в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

«Основная новинка лета — фильм “Плагиатор”. Его ожидают как самое яркое событие лета, в том числе и по сборам. Он единственный находится в сегменте “около полумиллиарда”. Картину сравнивают с “Горько” и “Самым лучшим днем”, но она должна получиться и выстрелить на свою аудиторию. В ней прозвучит огромное количество хитов, которые добавляют любому фильму популярности, а также довольно звездный каст с камео звезд из музыкального мира, поэтому филь должен преодолеть планку в 500 миллионов рублей. Еще одним более-менее заметным проектом станет продолжение фильма с Миланой Хаметовой “Одна дома 2”. Надеемся, что наш юный зритель, который является неравнодушным к блогерской жизни, пойдет посмотреть на своего кумира в кино и оживит прокат. До 11 сентября ничего такого мощного не предвидится, все остальное довольно заурядное и без высоких ожиданий», — объяснил Исаев.

Однако «Плагиатору», в центре сюжета которого путешествие во времени героя караоке, присвоившего хиты разных лет, пока не удалось стать главной новинкой лето. Не помогла ни фигура режиссера Антона Мегердичева, прогремевшего с «Движением вверх», ни большое количество культовых композиций – от «Чижа» с «Кино» до NILETTO c Антоном Беляевым.

При этом сиквелу блогерского фильма «Не одна дома» удалось превзойти по сборам первую часть (219 млн рублей).

В ТОП-10 самых успешных фильмов июля оказалось всего четыре новинки – помимо лидеров это американские ужастики «Синистер» и «Хищные твари», собравшие по 39 млн рублей.

Российские комедии «Нейробатя» и «Герои анекдотов» не набрали такую кассу даже на двоих. Еще одним из разочарований стала премьера в России одного из главных хитов Каннского кинофестиваля. Новый фильм Дэвида Кроненберга «Саван» с участием Венсана Касселя за 23 дня в российском прокате собрал всего 10 млн рублей.