УИКЕНД «КРАКЕНА»



По итогам вторых майских праздников первое место по сборам занял фильм «В списках не значился» с Владимиром Машковым, который с 8 по 11 мая заработал 182,2 миллиона рублей. Неделей позже, когда в запасе у россиян было лишь два выходных дня и погода в центральной части страны заметно улучшилась, на первое место в прокате вернулся «Кракен».

Лента вышла на большие экраны еще 17 апреля, тогда не все представители индустрии верили в успех проекта. Еще за месяц до релиза кинотеатры отмечали, что у них почти нет промо-материалов, хотя обычно крупный фильм активно поддерживается рекламой. Например, главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова в интервью НСН отмечала, что промо таких масштабных проектов обычно начинается за год.

«Безусловно, такой фильм, как "Кракен" стоило бы рекламировать как «Годзиллу». Возможно, долго делали графику, согласна, что им не хватило раскачки. Кино достойное, оно могло бы собрать если не в два, то точно в 1,5 раза больше», - заявляла она.

С 15 по 18 мая «Кракен» заработала 53,7 миллиона рублей, и даже столь скромные результаты позволили релизу стать лидером проката. Общие сборы всех фильмов по итогу уикенда составили всего 363,81 миллиона рублей против 713,58 миллиона рублей неделей ранее. Как подчеркнул в разговоре с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев, подобные цифры являются катастрофически низкими.

«Когда первый фильм на уикенде показывает за четыре дня 53 миллиона рублей, это катастрофа для индустрии, уровень ниже плинтуса. Выживать при таких сборах кинотеатры не могут. Для нормального функционирования индустрии картина, которая занимает первое место, должна собирать хотя бы 200 миллионов рублей, а тут мы видим 53 миллиона рублей», - уточнял он.