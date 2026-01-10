На Международной Делийской книжной ярмарке открылся российский национальный стенд

В Нью‑Дели приехали российские писатели, поэты, переводчики и литературоведы. В программе — презентации книг, творческие встречи и лекции. Модератор мероприятий Сону Саини (Союз переводчиков‑русистов Индии) подчеркнул ценность живого диалога между авторами и читателями.



Советник посольства РФ в Нью‑Дели Юлия Аряева отметила: Россия — постоянный участник ярмарки; в прошлом году она была почётным гостем мероприятия. Особое внимание в этом году уделено национальным литературам народов России — представлена антология их произведений. В Дели прибыли представители Дагестана и Татарстана. Тема сохранения малых языков вызывает живой интерес у индийской аудитории.



Ярмарка, проходящая с 1972 года, продлится до 18 января. Ожидается более двух миллионов посетителей.

