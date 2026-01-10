На Международной Делийской книжной ярмарке открылся российский национальный стенд
Российский национальный стенд открылся на Международной Делийской книжной ярмарке — одной из крупнейших литературных площадок Южной Азии, передает ТАСС.
В Нью‑Дели приехали российские писатели, поэты, переводчики и литературоведы. В программе — презентации книг, творческие встречи и лекции. Модератор мероприятий Сону Саини (Союз переводчиков‑русистов Индии) подчеркнул ценность живого диалога между авторами и читателями.
Советник посольства РФ в Нью‑Дели Юлия Аряева отметила: Россия — постоянный участник ярмарки; в прошлом году она была почётным гостем мероприятия. Особое внимание в этом году уделено национальным литературам народов России — представлена антология их произведений. В Дели прибыли представители Дагестана и Татарстана. Тема сохранения малых языков вызывает живой интерес у индийской аудитории.
Ярмарка, проходящая с 1972 года, продлится до 18 января. Ожидается более двух миллионов посетителей.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что Россия сможет создать аналог Нобелевской премии по литературе только в случае такого же большого призового фонда. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Международной Делийской книжной ярмарке открылся российский национальный стенд
- Названы самые перспективные профессии в 2026 году
- СМИ: Лавина сошла на российских туристов в горах Грузии
- СМИ: Лыжники на Шерегеше в Кузбассе массово жалуются на заражение ротавирусом
- Французский футболист Вергос погиб при попытке сделать фото у водопада
- «Золотое кольцо» России будет увеличено на 49 населенных пунктов
- Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к силовому захвату власти
- Трамп объявил о готовности продавать нефть РФ и КНР
- Актера Джана Ямана задержали по подозрению в употреблении наркотиков
- В Гренландии призвали США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru