Россиянам объяснили, как сушка одежды на батарее может навредить здоровью
Сушка вещей на радиаторе несёт ряд рисков: она не только портит одежду (синтетические ткани могут расплавиться, а хлопок и шерсть — потерять мягкость и дать усадку), но и негативно влияет на здоровье, а также способна вывести оборудование из строя. Об этом говорится в Telegram-канале «Объясняем.РФ».
Так, остатки моющих средств на влажной ткани при нагревании испаряются и загрязняют воздух, что может вызывать головные боли, усталость и нарушения сна.
Кроме того, одежда на радиаторе мешает эффективному прогреву помещения, а постоянная влага провоцирует коррозию металла и может привести к поломке батареи; если рядом находится розетка, возрастает риск короткого замыкания.
Эксперты советуют вместо этого развешивать бельё на балконе или в хорошо проветриваемом помещении либо использовать сушильную машину или шкаф.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что выбирая частоту и способ проветривания квартиры зимой следует учитывать место проживания, состояние вентиляции и влажность воздуха, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
