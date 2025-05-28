В свою очередь главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с НСН допустила, что блокбастеры, либо кино, вызывающее ностальгию, смогло бы привести зрителя в кинотеатр на фоне отсутствия достойных конкурентов в прокате.

«"Питер FM" был феноменальным успехом. Ни продюсеры, ни прокатчики не ожидали, что картина соберет 7,3 миллиона долларов в 2006 году. Романтическая комедия с хорошими актерами попала в аудиторию, плюс время выхода было удачное, а конкурентов мало. Для повторного проката подходят фильмы, которые уже завоевали любовь и внимание зрителей. В этом случае лучше всего подходят блокбастеры, например, "Девятая рота" и "Сталинград". Нужно то, что люди в свое время посмотрели и им понравилось, такое захотят пересмотреть, особенно при отсутствии аналогичных релизов на дате. Возможно, в повторном прокате достойно показали бы себя "Ночной дозор" и "Дневной дозор", которые звучали очень громко и в свое время переломили отношение к кинопоказу на Новый год. До 2008 года среди продюсеров бытовало мнение, что новогодние даты – не лучшее время для кино. "Дозоры" показали, что эти праздники – самые сладкие даты», - подчеркнула она.

С 14 августа в повторный прокат в России также выйдет культовая драма «Игла» режиссера Рашида Нугманова с Виктором Цоем в главной роли. Как рассказал «Радиоточке НСН» музыкальный критик Денис Ступников, картина является примером интеллектуального кино для широкой аудитории.

