Наравне с «Питер FM»: Что ждет «Прогулку» Учителя в повторном прокате
Фильмы «Питер FM» и «Прогулка» можно отнести к культовому российскому кино с высоким градусом зрительской лояльности, что и приводит зрителя в кинотеатр, пояснил НСН Роман Исаев.
Результаты повторного проката «Питер FM» удивили индустрию, но подобные фильмы не способны решить проблему «летнего затишья» в кинозалах, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
С 3 июля кинопрокатная компания К24 представила в повторном российском прокате фильм Оксаны Бычковой «Питер FM» с Екатериной Федуловой и Евгением Цыгановым в главных ролях. Картина, которую в 2006 году презентовали, как романтическую комедию и «второй фильм года» после фэнтези-блокбастера «Дневной дозор», заработала в прокате больше семи миллионов долларов. В 2025 году лента за несколько недель в кинотеатрах с учетом предпродаж добавила в свою кассу еще 22,7 миллиона рублей. Исаев подчеркнул, что результат превзошел ожидания индустрии.
«Для повторного проката это очень достойные цифры. Актеры и режиссер очень активно занимались прокачкой этого перевыпуска. Это интересная история, как некое культурное событие, перевыпуск знакового, яркого фильма стартовой эпохи российского современного кинематографа. Однако в целом кинопрокат в летний период переживает крайне тяжелые времена. По сути только "На деревню дедушке" произвел фурор в хорошем смысле и собрал больше ожиданий, тот же "Плагиатор" собрал существенно меньше ожиданий. Думаю, индустрия полагала, что сборы "Питер FM" будут меньше. Однако нельзя проводить параллель и говорить, что, если перезапуск заработал больше 20 миллионов в прокате, значит, и сиквел будет удачным. Все будет определяться тем, каким получится этот новый фильм», - пояснил он.
С 24 июля кинопрокатная компания RWV Film представит фильм «Прогулка» Алексея Учителя. Картина, в 2003 году открывшая зрителю Ирину Пегову, Евгения Цыганова и Павла Баршака, заработала в кинотеатрах 672 тысячи долларов и тоже стала культовой. Член совета АВК не исключил, что цифры повторного проката будут сопоставимы с показателями «Питер Fm».
«Такие картины, естественно, смотрят дома. Однако они являются культовыми, их любят, к ним есть очень высокий градус зрительской лояльности, потому все будет зависеть от того, как раскачают фильм. Без общественного резонанса со стороны актеров и режиссера ничего не произойдет. Если получится создать определенную общественную событийность, у "Прогулки" могут быть сопоставимые сборы с картиной "Питер FM"», - допустил собеседник НСН.
По его словам, обе картины привлекают зрителей ностальгией, новые же фильмы с похожим сюжетом не обязательно гарантированно получат хорошую кассу. К примеру, с 27 марта в прокате появилась мелодраматичная комедия «Походу любовь» Яны Климовой-Юсуповой. В кадре можно было увидеть современный Санкт-Петербург, трех героев (Сергей Горошко, Анна Завтур, Кузьма Котрелев) и их взаимоотношения, однако сборы составили лишь 8,9 миллиона рублей.
«Дело в том, что фильм не зашел в аудиторию. Никто не просчитал ожидания зрителя, его желания видеть ту или иную эмоцию и ассоциировать себя с тем или иным героем. Поэтому фильм, несмотря на каст и другие потенциальные слагаемые успеха все равно в зрителя не зашел. "Питер Fm" и "Прогулка" привлекают ностальгией. Сегодня другое восприятие мира, другие эмоции, другое желание смотреть что-то в кинотеатрах, другое поколение и другие чаяния», - отметил Исаев.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская в беседе с «Радиоточкой НСН» допустила, что блокбастеры, либо кино, вызывающее ностальгию, смогло бы привести зрителя в кинотеатр на фоне отсутствия достойных конкурентов в прокате. К таким фильмам, по ее словам, можно отнести, к примеру, «Ночной дозор» и «Дневной дозор».
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