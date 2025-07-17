С 3 июля кинопрокатная компания К24 представила в повторном российском прокате фильм Оксаны Бычковой «Питер FM» с Екатериной Федуловой и Евгением Цыгановым в главных ролях. Картина, которую в 2006 году презентовали, как романтическую комедию и «второй фильм года» после фэнтези-блокбастера «Дневной дозор», заработала в прокате больше семи миллионов долларов. В 2025 году лента за несколько недель в кинотеатрах с учетом предпродаж добавила в свою кассу еще 22,7 миллиона рублей. Исаев подчеркнул, что результат превзошел ожидания индустрии.

«Для повторного проката это очень достойные цифры. Актеры и режиссер очень активно занимались прокачкой этого перевыпуска. Это интересная история, как некое культурное событие, перевыпуск знакового, яркого фильма стартовой эпохи российского современного кинематографа. Однако в целом кинопрокат в летний период переживает крайне тяжелые времена. По сути только "На деревню дедушке" произвел фурор в хорошем смысле и собрал больше ожиданий, тот же "Плагиатор" собрал существенно меньше ожиданий. Думаю, индустрия полагала, что сборы "Питер FM" будут меньше. Однако нельзя проводить параллель и говорить, что, если перезапуск заработал больше 20 миллионов в прокате, значит, и сиквел будет удачным. Все будет определяться тем, каким получится этот новый фильм», - пояснил он.

С 24 июля кинопрокатная компания RWV Film представит фильм «Прогулка» Алексея Учителя. Картина, в 2003 году открывшая зрителю Ирину Пегову, Евгения Цыганова и Павла Баршака, заработала в кинотеатрах 672 тысячи долларов и тоже стала культовой. Член совета АВК не исключил, что цифры повторного проката будут сопоставимы с показателями «Питер Fm».