Тоска по западному кино: России для киноконкуренции нужна стратегия и деньги

Так, уже осенью этого года компания «Наше кино» покажет в кинотеатрах триллер «Саван» Дэвида Кроненберга. В киноленте снялись Венсан Кассель и Дайан Крюгер. Сюжет картины рассказывает о бизнесмене, который создает прибор для связи с душами умерших людей, встраиваемое в погребальный саван.

Также в российских кинотеатрах покажут фильм «Второй акт» Квентина Дюпье. За прокат этой ленты будет отвечать «Русский репортаж». Компания A*One представит российским зрителям сразу две картины с Каннского фестиваля — комедию с элементами ужаса «Женщины с балкона» Ноэми Мерлан и драму «Арманд» Хальвдана Ульмана Тенделя.