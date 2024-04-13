Тоска по западному кино: России для киноконкуренции нужна стратегия и деньги
В России покажут фильмы из программы Каннского фестиваля. Чтобы конкурировать с западными лентами, российским кинематографистам не хватает фильмов, снятых в популярных жанрах, и вложения средств в индусртию.
В российском прокате появятся несколько фильмов, которые попали в программу Каннского кинофестиваля.
Так, уже осенью этого года компания «Наше кино» покажет в кинотеатрах триллер «Саван» Дэвида Кроненберга. В киноленте снялись Венсан Кассель и Дайан Крюгер. Сюжет картины рассказывает о бизнесмене, который создает прибор для связи с душами умерших людей, встраиваемое в погребальный саван.
Также в российских кинотеатрах покажут фильм «Второй акт» Квентина Дюпье. За прокат этой ленты будет отвечать «Русский репортаж». Компания A*One представит российским зрителям сразу две картины с Каннского фестиваля — комедию с элементами ужаса «Женщины с балкона» Ноэми Мерлан и драму «Арманд» Хальвдана Ульмана Тенделя.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил НСН, что фильмы с голливудскими звездами могут окупиться в России и при сборах меньше 100 млн рублей.
«Разные компании работают в разных сегментах: одни покупают независимое, фестивальное кино. другие — крупные картины для широкой аудитории. При этом никто сознательно в минус не уходит. Под каждый фильм делается бизнес-план, просто кто-то торгует "Мерседесами" и "Майбахами", а кто-то — кондитерскими изделиями. Я уверен, что 90 млн рублей, которые заработала в России "Великая ирония" Вуди Аллена — это более чем нормальная цифра, которая оставила дистрибьютора с хорошей прибылью. Фильм может стоить и 5 тысяч долларов, и 5 млн, здесь нет единой цифры безубыточности», - сказал он.
В России возникли жаркие споры по поводу того, что фильм Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» не получил в России прокатного удостоверения. Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), создатель и руководитель направления АВК’PRO Роман Исаев заявил, что это решение Минкультуры РФ может вновь лишить кинотеатры зрителей.
«Фильм популярного в России режиссера о Второй мировой войне, борьбе с нацистами. Достаточно странно, что картина, которая, пусть в юморной стилистике Гая Ричи, повествует о исторических событиях, не получает прокатного удостоверения. Это крайне непонятная история, особенно на фоне того, что Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с инициативой работать с 18 апреля по 12 мая исключительно с контентом, у которого есть легальный правообладатель в России. И тут наносится такой удар. Печальная ситуация для нашей индустрии. С учетом того ограниченного количества крупных фильмов, которые будут представлены на апрельских-майских датах, это большая потеря для кинотеатров и зрителей. Это очередной удар по индустрии и желанию зрителей ходить в кинотеатры», - заключил собеседник НСН.
По западному кино, которое после начала СВО стало менее доступным широкому зрителю в России, в основном скучают зрители до 40 лет. Об этом заявил НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман.
«В основном это касается молодой аудитории (до 40 лет), она привыкла к американскому и европейскому кино. Более возрастные зрители довольствуются сериалами, которые мы по старой традиции покупаем из Турции или из Индии», — сказал обозреватель.
Чтобы конкурировать с западными лентами, в российском прокате должно быть больше проектов именно популярных жанров. Их не хватает, заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН.
«Не хватает хороших комедий, семейного кино, детективов, боевиков, биографических картин, сильных драм, фэнтезийных приключенческих картин. Подобные фильмы есть, но их катастрофически мало. Нужны качественные проекты с востребованной тематикой. Не картины, которые лягут на полку или проедут по фестивалям и соберут тысячу зрителей, а то, что будет интересно. Нужно писать хорошие сценарии, быть в актуальной повестке сюжетов и тем, которые на данный момент нужны обществу», - сказал он.
Российскому кино для импортозамещения требуется 200 млрд рублей до 2030 года, заявил НСН эксперт Ассоциации креативных индустрий Андрей Гончаров.
«Мы посчитали жанры и количество проектов, которые нам нужно создать в ближайшие годы. В период с 2024 года по 2030 год помимо тех проектов, которые уже производит отрасль при поддержке Минкульта и Фонда кино, нужно произвести минимум 550 крупных проектов. По этому исследованию получается, что в этот период в отрасль нужно вложить еще порядка 200 миллиардов рублей. Это нужно, чтобы организовать импортозамещение. В данный момент эти средства в индустрию в таком количестве не идут», - рассказал он.
Ранее организаторы сообщили, что Московский международный кинофестиваль (ММКФ) в этом году пройдет с 19 по 26 апреля. В рамках программы покажут 230 фильмов из 50 стран мира. Фильмом открытия выбрали мексиканскую картину о путешествии к американской границе «Открытое небо». Закроет кинофестиваль премьера фильма «Майор Гром: Игра», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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