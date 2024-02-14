«Любят и ценят»: На Западе ждут российские короткометражные мультфильмы
Полнометражные российские мультфильмы не любят за рубежом из-за того, что они являются копией картин Уолта Диснея, отметил Давид Шнейдеров.
На Западе очень любят, ждут и ценят короткометражные российские мультфильмы, рассказал кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН. При этом, по его словам, полнометражные мультфильмы РФ не любят за рубежом из-за того, что их копируют с картин Уолта Диснея.
Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года российское кино в зарубежном прокате заработало $17,6 млн, что на 2,8% выше показателя 2022 года. Лидером проката стал мультфильм «Коты Эрмитажа», заработавший $5 млн, свидетельствуют данные аналитической компании Comscore, которые приводит Бюллетень кинопрокатчика. На втором месте – фантастический фильм «Мира», на третьем месте – драма «Жена Чайковского», на четвертом – мультфильм «Кощей. Похититель невест». Пятерку замыкает мультфильм «Большое путешествие. Специальная доставка». Шнейдеров отметил, что успех российских картин за рубежом зависит в том числе от рекламы.
«В этом году российский мультфильм «Ванлав» вошел в лонг-лист премии «Оскар». Неоднократно номинировался режиссер Константин Бронзит, Александр Петров. На Западе наши мультфильмы традиционно любят. Но все зависит от количества вложенных денег в рекламу и прочего. При этом мы говорим про короткометражные мультики. А вот полнометражные мультики наши, которые являются практически копией мультиков Уолта Диснея, на Западе не очень любят. Короткий метр идет хорошо, его очень ценят», – сказал Шнейдеров.
Кинокритик также отметил, что на Западе не ждут российское коммерческое кино. При этом к авторскому российскому кино за рубежом проявляют интерес, указал он.
«Российское коммерческое кино ни в каких реалиях продвигать было практически невозможно. Потому что коммерческое кино, так называемые блокбастеры, никому не были нужны. При этом авторским кино интересовались и интересуются несмотря ни на что, но оно много денег не собирает», – резюмировал собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что фильм российского мультипликатора Вари Яковлевой «Ванлав» прошел квалификационный отбор Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Анимационный короткометражный фильм». Картина «Ванлав» рассказывает историю девушки, которая из жертвы превращается в хищницу и дает отпор своим обидчикам.
Пока единственным российским мультипликатором, удостоенным премии «Оскар», остается Александр Петров за свой 20-минутный анимационный фильм «Старик и море». Художник из Ярославля снял мультфильм на основе одноименного рассказа Эрнеста Хемингуэя. На работу Петров потратил два с половиной года, передает «Радиоточка НСН».
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