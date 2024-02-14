«Любят и ценят»: На Западе ждут российские короткометражные мультфильмы

«В этом году российский мультфильм «Ванлав» вошел в лонг-лист премии «Оскар». Неоднократно номинировался режиссер Константин Бронзит, Александр Петров. На Западе наши мультфильмы традиционно любят. Но все зависит от количества вложенных денег в рекламу и прочего. При этом мы говорим про короткометражные мультики. А вот полнометражные мультики наши, которые являются практически копией мультиков Уолта Диснея, на Западе не очень любят. Короткий метр идет хорошо, его очень ценят», – сказал Шнейдеров.

Кинокритик также отметил, что на Западе не ждут российское коммерческое кино. При этом к авторскому российскому кино за рубежом проявляют интерес, указал он.

«Российское коммерческое кино ни в каких реалиях продвигать было практически невозможно. Потому что коммерческое кино, так называемые блокбастеры, никому не были нужны. При этом авторским кино интересовались и интересуются несмотря ни на что, но оно много денег не собирает», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что фильм российского мультипликатора Вари Яковлевой «Ванлав» прошел квалификационный отбор Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Анимационный короткометражный фильм». Картина «Ванлав» рассказывает историю девушки, которая из жертвы превращается в хищницу и дает отпор своим обидчикам.

Пока единственным российским мультипликатором, удостоенным премии «Оскар», остается Александр Петров за свой 20-минутный анимационный фильм «Старик и море». Художник из Ярославля снял мультфильм на основе одноименного рассказа Эрнеста Хемингуэя. На работу Петров потратил два с половиной года, передает «Радиоточка НСН».

