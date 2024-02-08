«Гарри Поттер, Терминатор и Штирлиц»: Россияне назвали топ любимых киногероев

Любимыми киногероями респондентов в возрасте 18-30 лет стали Человек-Паук, Гарри Поттер и Шерлок Холмс. Люди чуть постарше назвали любимыми персонажами Терминатора, Железного человека и Доктора Хауса. Более старшее поколение (от 45 лет) назвало своими фаворитами Штирлица, Чебурашку и Шурика.

Участвующие в опросе мужчины рассказали, что в любимых киногероях они ценят смелость, искренность, доброту, героизм и обаяние, а женщины обращают внимание на дружелюбие, ум, уверенность в себе, целеустремленность и верность.

Примечательно, что почти все участники опроса признались, что любят пересматривать фильмы и сериалы с персонажами, которые им нравятся. Больше половины респондентов относятся к этому как к традиции в канун каких-либо праздников, а остальные — пересматривают такие фильмы и сериалы просто так время от времени.

Больше 70% россиян смотрят сериалы и фильмы несколько раз в неделю. В кинотеатры ходят не многие: порядка 15% опрошенных посещают кинозалы чаще одного раза в месяц, 40% опрошенных ходят смотреть кино на большом экране один раз в несколько месяцев, четверть респондентов признались, что ходят в кинотеатры не чаще раза в год, а еще 25% вообще не посещают кинозалы. Из опроса также следует, что меньше всего поклонников посещения кинотеатров в возрасте от 45 лет.

Ранее стало известно, что в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате 24 и 25 февраля пройдет премьера киноконцерта «Щелкунчик и Мышиный король», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

