«Гарри Поттер, Терминатор и Штирлиц»: Россияне назвали топ любимых киногероев
Россияне рассказали, какие качества больше всего ценят в своих любимых персонажах из мира кино. С результатами опроса ознакомилась НСН.
Гарри Поттер, Терминатор и Штирлиц вошли в топ-3 любимых персонажей россиян из мира кино, свидетельствуют данные опроса онлайн-кинотеатра KION и компании МТС, с которыми ознакомилась НСН.
Любимыми киногероями респондентов в возрасте 18-30 лет стали Человек-Паук, Гарри Поттер и Шерлок Холмс. Люди чуть постарше назвали любимыми персонажами Терминатора, Железного человека и Доктора Хауса. Более старшее поколение (от 45 лет) назвало своими фаворитами Штирлица, Чебурашку и Шурика.
Участвующие в опросе мужчины рассказали, что в любимых киногероях они ценят смелость, искренность, доброту, героизм и обаяние, а женщины обращают внимание на дружелюбие, ум, уверенность в себе, целеустремленность и верность.
Примечательно, что почти все участники опроса признались, что любят пересматривать фильмы и сериалы с персонажами, которые им нравятся. Больше половины респондентов относятся к этому как к традиции в канун каких-либо праздников, а остальные — пересматривают такие фильмы и сериалы просто так время от времени.
Больше 70% россиян смотрят сериалы и фильмы несколько раз в неделю. В кинотеатры ходят не многие: порядка 15% опрошенных посещают кинозалы чаще одного раза в месяц, 40% опрошенных ходят смотреть кино на большом экране один раз в несколько месяцев, четверть респондентов признались, что ходят в кинотеатры не чаще раза в год, а еще 25% вообще не посещают кинозалы. Из опроса также следует, что меньше всего поклонников посещения кинотеатров в возрасте от 45 лет.
Ранее стало известно, что в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате 24 и 25 февраля пройдет премьера киноконцерта «Щелкунчик и Мышиный король», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владислав Тирон исполнит главную роль в первом в РФ сериале про курьеров
- Явлинский вернулся в Москву из Германии
- Над территорией Крыма уничтожили дрон ВСУ
- В России предложили учредить награды за гумпомощь в рамках СВО
- Мэр Новокузнецка поручил продумать место для установки памятника Сталину
- В России начали тестировать сервис предотвращения столкновения БПЛА и самолетов
- Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте
- США в 2023 году закупили у России уран на рекордные $1,2 миллиарда
- СМИ: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля
- Приостановлена продажа билетов на концерт Орбакайте во Владивостоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru