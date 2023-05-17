«Без блокады и иноагентов!»: Шнейдеров не считает политизированным Каннский фестиваль

«Присутствие российских работ в любых программах этого фестиваля абсолютно опровергает дурацкую идею о запрете русской культуры. В Канны попадают хорошие фильмы, вне зависимости от того, в какой стране они сняты. Если российское кино сделано достойно, будь то короткий метр, студенческие работы, полный метр, авангард или артхаус, оно попадает на крупнейшие международные фестивали. Это очень престижно и очень почетно. В других странах, если фильм молодого режиссера попадает в Канны, это означает, что у него будет открыто финансирование и на следующее кино, а у нас это не означает ничего. От того, что Алексей Герман получал призы на бесчисленных международных фестивалях, ему не стало легче искать деньги на работы», - сказал Шнейдеров.

По его словам, глупо говорить о «блокаде» Каннского фестиваля для россиян, поскольку там работают наши журналисты.

«Нет, конечно, какая блокада, в Канны поехали журналисты, причем не уровня интернет-журналистов типа Bad Comedian, не люди, имеющие статус иноагентов или какую-то репутацию либералов, а люди, которые занимаются своим делом. Сейчас в Каннах работают один из лучших в стране киножурналистов Сусанна Альперина и Нина Ромодановская из "ПрофиСинема»". Они поехали на фестиваль, были на открытии и все нормально», - заверил кинокритик.

Шнейдеров считает, что ни Каннский фестиваль, ни премию «Оскар» нельзя назвать политизированными.

«Никакие фестивали не политизируются, это все придумки. Есть некое влияние, тенденции и мода, при этом крайне трудно оказать влияние на пятерых-шестерых абсолютно разных людей, известных сформировавшихся, достигших многого в мире кино. "Оскар" хорош тем, что там каждый год отмечают разные фильмы, и никогда их невозможно предсказать. Сколько было шумихи вокруг "Аватара", у которого была бездна номинаций, а "Оскар" получил "Повелитель бури" бывшей жены Джеймса Кэмерона Кэтрин Бигелоу, абсолютно антиамериканский и жесткий фильм про работу саперов в Афганистане. Среди шести тысяч киноакадемиков полно русских. Чудно работающий в России Константин Бронзит, Владимир Машков, Алексей Учитель, Павел Чухрай – это все члены американской киноакадемии. Не надо мыслить штампами», - заключил собеседник НСН.