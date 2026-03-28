Певцов: Квотирование иностранного кино не решает проблем отрасли
Вопрос квотирования зарубежного кино не решает ключевых проблем киноиндустрии в России. Об этом заявил актер, народный артист РФ Дмитрий Певцов в беседе с ТАСС.
«У нас в кино большая проблема в том, как оно производится, как прокатывается и в том, что отсутствует контроль государства, в том числе за тем кино, в которое вложены бюджетные средства», - отметил артист.
По его мнению, действующие меры по ограничению иностранного контента носят частичный характер, они не касаются системных вопросов. Квоты не смогут повлиять на качество картин без изменения структуры отрасли. Певцов считает необходимым уделить больше внимания контролю за прокатной политикой и распределением средств. Также актер отметил, что важно учитывать содержание фильмов при оценке необходимости квотирования.
Ранее режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков пожаловался президенту Владимиру Путину, что поручение о квотировании иностранных картин в российском прокате не было выполнено за 390 дней.
