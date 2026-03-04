«В фильме колоссальная нестыковка с тем, что на самом деле происходило на этом суде над монстрами, совершившими преступления против человечества. Советские участники Нюрнбергского процесса там не показаны вообще! В картине мелькает лишь флаг СССР, а все заслуги приписаны США. Это недопустимо, это просто нонсенс! Не стоит забывать, что не только США, но и СССР был инициатором этого процесса. Очень важна речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко, которой в фильме даже близко нет. В войне победил СССР, безусловно, при помощи других стран, но они все присоединились только после 1942 года. Нюрнбергский процесс доказал не только геноцид еврейского народа, но и намерение полностью истребить славянские народы, о чем тоже не сказано ни слова!» — возмутился режиссер.

Подверг критике Грымов и игру Рассела Кроу, исполнившего роль Геринга. По его словам, Геринг показан в фильме комедийным и поверхностным персонажем.

«Когда я увидел, что в фильме “Нюрнберг” играет прекрасный актер Рассел Кроу, я был ошеломлен. Если выбирать Кроу только потому, что он совпадает по комплекции с Герингом, это, конечно, несерьезно. Геринг — конечно, комичный персонаж в “Нюрнберге”. Даже если глубоко не уходить в историю, понятно, что в этом фильме он абсолютно комедийный и поверхностный. Очень жалко, что Кроу не написали нормальный сценарий, который нужен любому, даже самому хорошему актеру. Меня удивило, что в наше время американский кинематограф способен снять такую поверхностную и слабую в художественном, сценарном, актерском и, главное, историческом плане работу про важнейшее событие», — подытожил он.

В свою очередь в компании World Pictures заявили о готовности организовать показ фильма на любом, в том числе правительственном уровне, чтобы было вынесено обоснованное решение, показывать его российского зрителю или нет.

Премьера фильма "Нюрнберг" состоялась 7 ноября в США. В основу картины легла книга Джека Эль-Хая "Нацист и психиатр". Создатели позиционируют фильм как "историческую драму о взаимоотношениях психиатра армии США Дугласа Келли и Германа Геринга до Нюрнбергского процесса". Келли опрашивает нацистских заключённых, определяя, смогут ли они предстать перед судом.

