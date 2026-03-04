«Вычеркнули СССР!»: Грымов объяснил отказ «Нюрнбергу» в прокатном удостоверении
Фильм «Нюрнберг» получился поверхностным и слабым, принижающим роль СССР в Нюрнбергском процессе, неудивительно, что ему отказали в российском прокате, сказал НСН Юрий Грымов.
В фильме «Нюрнберг» совершенно не раскрыта роль СССР в Нюрнбергском процессе, а рейхсмаршал нацистской Германии Герман Геринг представлен не монстром, а комичным персонажем. Об этом НСН заявил заслуженный артист России, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения на фильм «Нюрнберг» режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Об этом НСН сообщила кинопрокатная компания World Pictures. Ожидалось, что фильм выйдет в российский прокат 19 марта.
«Фильм “Нюрнберг” я посмотрел одним из первых. Совершенно не удивлен тому, что он не получил прокатное удостоверение. Создатели фильма забыли пригласить автора, историка и режиссера. Отношение к истории — очень зыбкая и важная составляющая любого художественного произведения. Нюрнбергский процесс — самое главное событие XX века. У меня в театре “Модерн” идет спектакль “Цветы нам не нужны” про Нюрнбергский процесс. Я много лет посвятил изучению этой темы», — сказал Грымов.
Собеседник НСН добавил, что в «Нюрнберге» слишком много нестыковок с реальными событиями, также в ленте совершенно не отражена роль СССР.
«В фильме колоссальная нестыковка с тем, что на самом деле происходило на этом суде над монстрами, совершившими преступления против человечества. Советские участники Нюрнбергского процесса там не показаны вообще! В картине мелькает лишь флаг СССР, а все заслуги приписаны США. Это недопустимо, это просто нонсенс! Не стоит забывать, что не только США, но и СССР был инициатором этого процесса. Очень важна речь главного обвинителя от СССР Романа Руденко, которой в фильме даже близко нет. В войне победил СССР, безусловно, при помощи других стран, но они все присоединились только после 1942 года. Нюрнбергский процесс доказал не только геноцид еврейского народа, но и намерение полностью истребить славянские народы, о чем тоже не сказано ни слова!» — возмутился режиссер.
Подверг критике Грымов и игру Рассела Кроу, исполнившего роль Геринга. По его словам, Геринг показан в фильме комедийным и поверхностным персонажем.
«Когда я увидел, что в фильме “Нюрнберг” играет прекрасный актер Рассел Кроу, я был ошеломлен. Если выбирать Кроу только потому, что он совпадает по комплекции с Герингом, это, конечно, несерьезно. Геринг — конечно, комичный персонаж в “Нюрнберге”. Даже если глубоко не уходить в историю, понятно, что в этом фильме он абсолютно комедийный и поверхностный. Очень жалко, что Кроу не написали нормальный сценарий, который нужен любому, даже самому хорошему актеру. Меня удивило, что в наше время американский кинематограф способен снять такую поверхностную и слабую в художественном, сценарном, актерском и, главное, историческом плане работу про важнейшее событие», — подытожил он.
В свою очередь в компании World Pictures заявили о готовности организовать показ фильма на любом, в том числе правительственном уровне, чтобы было вынесено обоснованное решение, показывать его российского зрителю или нет.
Премьера фильма "Нюрнберг" состоялась 7 ноября в США. В основу картины легла книга Джека Эль-Хая "Нацист и психиатр". Создатели позиционируют фильм как "историческую драму о взаимоотношениях психиатра армии США Дугласа Келли и Германа Геринга до Нюрнбергского процесса". Келли опрашивает нацистских заключённых, определяя, смогут ли они предстать перед судом.
Горячие новости
- Политолог объяснил сообщения о рейде израильского спецназа в Иране
- Снять с себя броню: Как поможет женщинам фильм «К себе нежно»
- Япония может пересмотреть энергосотрудничество с Россией из-за кризиса
- Адвокат напомнила о штрафах за оскорбительные слова в интернете
- Продюсер объяснил критику Губина в адрес Жукова и Крутого
- Бурляев раскритиковал фильмы «Чебурашка» за отсутствие положительных героев
- Психолог объяснил, как не разочаровываться в подарке на 8 Марта
- Находка для бандитов: За какие метки в навигаторах водителей ждет «уголовка»
- Застрявшая в Катаре россиянка рассказала о взрывах и ракетах в небе
- Сварщики усомнились в зарплатах свыше 260 тысяч рублей