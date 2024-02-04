Театр и СВО: В провинции отменяют спектакли с участием русских актеров с Запада
В столичном Театре эстрады спектакль с актерами Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт отменять не стали, а в провинции это призошло уже в четырех городах. Общественники подозревают артистов в симпатиях к Украине.
Московский Театр эстрады не планирует отменять постановку «Эйнштейн и Маргарита» с участием Алексея Серебрякова и Ксении Раппопорт, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию культурной площадки.
Расплачиваются актеры и зрители
Спектакль должен состояться 19 февраля. В театре заявили, что изменений в афише не планируется.
«Все в силе, у нас не было отмен», - сообщили в администрации.
При этом в Ярославле руководство Концертно-зрелищного центра «Миллениум» отменило спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором играют российские актёры Алексей Серебряков и Ксения Раппопорт.
Официальное сообщение опубликовано на сайте учреждения.
«Уважаемые зрители! Спектакль отменён», — сообщили зрителям.
Организаторы пообещали вернуть деньги за купленные билеты.
По данным «ИА Регнум», Ярославль стал четвертым городом, где отменили спектакль. В 2023 году постановку снимали с показа в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге. Причиной называли технические неполадки.
Общественное мнение
Причиной отмены постановки в Ярославле стало обращение общественника Сергея Казанского губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву. Он также потребовал отмены выступлений Серебрякова и Раппопорт от регионального парламента и областного министерства культуры. Казанский отметил, что актеры якобы проживают за границей и выступают против проведения специальной военной операции, но деньги зарабатывают в России.
Также глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что обратится в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить актеров Ксению Раппопорт и Алексея Серебрякова на иностранное финансирование. Его цитирует NEWS.ru.
По мнению Бородина, если проверка прокуратуры подтвердит его подозрения, это станет основанием, чтобы внести артистов в список иностранных агентов.
Ездят «туда-сюда»?
В марте 2021 года Серебряков вернулся из Канады в Россию. По словам актера, за границу он уезжал для обучения детей.
Заслуженный артист России Алексей Огурцов заявил, что вернувшийся в Россию актер Алексей Серебряков признал свою неправоту и раскаялся. Об этом он рассказал в интервью Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать».
По словам артиста, делавший резкие заявления о России Серебряков признал, что был не прав. Сейчас он занимается гуманитарными проектами в Донбассе, сообщил Огурцов.
«Сейчас ему привозят собак из Луганска в его приюты. То есть Лёшка осознал», - рассказал артист.
Актриса, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт была исключена из попечительского совета фонда «Круг добра», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ксения Раппопорт в октябре 2021 года подписала письмо на имя главы государства с просьбой не распространять действие закона об иноагентах на благотворительные организации. В настоящее время в основном живет в Италии, напоминает «Радиоточка НСН» .
Ранее режиссер Никита Михалков в интервью ТАСС отказался сотрудничать с теми, кто ездит «туда-обратно». Такое заявление он сделал, высказав сожаление об отъезде комика Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) и признавшись, что был бы готов с ним работать, если бы понял позицию.
«Но вот, допустим, если приезжает Слепаков и говорит: "Я такой идиот! Я не могу там жить. Мне не о чем там говорить, мне не с кем там говорить. Вся моя история, все мое здесь. Я был неправ…" Возможно, поняв Слепакова, я бы с ним работал. Но поняв его. А с ездящими туда-обратно - нет», - подытожил он.
Позже кинорежиссер в беседе с ТАСС, говоря о специальной военной операции, заявил, что против русской цивилизации идет игра «вдолгую они столкнули славян, практически родственников». Михалков также допустил разрешение ситуации после раскрытия и обезвреживания пятой колонны в России, отмечает «Радиоточка НСН».
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