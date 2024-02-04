Театр и СВО: В провинции отменяют спектакли с участием русских актеров с Запада

Ездят «туда-сюда»?

В марте 2021 года Серебряков вернулся из Канады в Россию. По словам актера, за границу он уезжал для обучения детей.

Заслуженный артист России Алексей Огурцов заявил, что вернувшийся в Россию актер Алексей Серебряков признал свою неправоту и раскаялся. Об этом он рассказал в интервью Игорю Кольке в рамках проекта «Так сказать».

По словам артиста, делавший резкие заявления о России Серебряков признал, что был не прав. Сейчас он занимается гуманитарными проектами в Донбассе, сообщил Огурцов.

«Сейчас ему привозят собак из Луганска в его приюты. То есть Лёшка осознал», - рассказал артист.

Актриса, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт была исключена из попечительского совета фонда «Круг добра», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ксения Раппопорт в октябре 2021 года подписала письмо на имя главы государства с просьбой не распространять действие закона об иноагентах на благотворительные организации. В настоящее время в основном живет в Италии, напоминает «Радиоточка НСН» .