«Судья пожалела!»: Глава ФПБК Бородин о суде с Данилой Козловским

«Опять же, Козловский… Мы с ним боролись, боролись… Доказывали органам власти, что он предатель. Он каким-то образом выигрывает суд, но решение суда нужно будет отменять, там есть грубые нарушения. Мы доказывали, что он имеет отношение к Америке… А когда выносится решение, он тут же уезжает в Америку к Чулпан Хаматовой давать какие-то совместные спектакли. Мы уже обжаловали, решение суда будет в нашу сторону. Нашли грубое нарушение, судья попал под проверку. Судья тысячу раз уже пожалела, что вынесла это решение. Ей сделали выговор насколько я знаю, в отношении нее проводится служебная проверка вплоть до увольнения», - сказал Бородин.

Весной прошлого года Бородин направил заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации российской армии. По его утверждению, артист уехал в США после начала спецоперации на Украине, а также высказывался против СВО в своих соцсетях.

Позднее Козловский опроверг свой отъезд в США и заявил, что не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Артист также сообщил, что его адвокаты подготовили заявление в «компетентные органы» с просьбой проверить высказывания Бородина и его организации. Козловский оценил действия Бородина словами «писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти».