«Уехали обласканные»: Ректор ГИТИСа о «знаке времени» и театральных итогах 2023 года

- Какие театральные постановки этого года вам запомнились и понравились больше других?

В этом году много было хороших спектаклей, но, как в «17 мгновеньях весны» говорили, запоминается последнее. Конечно, какие-то спектакли, которые ты видел вот совсем недавно, они отложились в памяти больше. Так, вот «Щелкунчик» поразил меня. Причем я бы указал «Щелкунчика» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Во-первых, он стал очень успешной постановкой для театра. Во-вторых, он пользуется большим спросом, но спокойным. Я считаю, что спрос на этот спектакль в Большом театре был специально взвинчен, мне кажется, что истерия и ажиотаж были созданы искусственно.

- Какие Вам еще понравились спектакли?

Я не все видел, естественно, но из того, что видел, мне понравился «Мандат» Студии театрального искусства и «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя» (спектакль поставлен в Театре на Малой Бронной - прим. НСН).