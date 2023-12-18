«Уехали обласканные»: Ректор ГИТИСа о «знаке времени» и театральных итогах 2023 года
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в эфире НСН перечислил самые запомнившиеся спектакли и порассуждал о духе «рыночного» времени.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в интервью НСН рассказал о знаменательных спектаклях этого года, объяснил, почему ему жаль молодых режиссеров и посмеялся над уехавшими артистами.
- Какие театральные постановки этого года вам запомнились и понравились больше других?
В этом году много было хороших спектаклей, но, как в «17 мгновеньях весны» говорили, запоминается последнее. Конечно, какие-то спектакли, которые ты видел вот совсем недавно, они отложились в памяти больше. Так, вот «Щелкунчик» поразил меня. Причем я бы указал «Щелкунчика» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Во-первых, он стал очень успешной постановкой для театра. Во-вторых, он пользуется большим спросом, но спокойным. Я считаю, что спрос на этот спектакль в Большом театре был специально взвинчен, мне кажется, что истерия и ажиотаж были созданы искусственно.
- Какие Вам еще понравились спектакли?
Я не все видел, естественно, но из того, что видел, мне понравился «Мандат» Студии театрального искусства и «Дачники на Бали, или «Асса» 30 лет спустя» (спектакль поставлен в Театре на Малой Бронной - прим. НСН).
- Какие события в театральной жизни вы бы назвали знаковыми в 2023 году?
Безусловно, начало воссоздания объединенной дирекции Большого и Мариинского театра. Мы чуть позже будем понимать, что будет дальше, к чему это все приведет, но это очень значимое событие.
- Зажглись ли в 2023 году новые звезды на театральном небосклоне?
С новыми именами все не так радостно, как хотелось бы, потому что, к сожалению, наши молодые режиссеры, даже самые талантливые не всегда понимают, что спектакль, работа над ним требует накопления сил. Невозможно после первой удачной работы соглашаться в новом сезоне на 5-6 спектаклей в год. Даже взрослый режиссер на такое не способен, а молодой выжмет себя без остатка. Вот этот вот страх нынешнего рыночного времени: я выпаду из обоймы, меня заменят другими, если не я, то это сделает второй или третий, а я упущу свою птицу счастья завтрашнего дня. Это печальный знак нынешнего времени. Вот Марк Захаров говорил, что не бывает двух провалов подряд, а сейчас вот смотришь спектакли наших молодых и талантливых режиссеров и понимаешь, что они заложники вот этой мнимой ответственности.
- Как театры адаптировали свой репертуар под новые реалии? Много ли артистов из числа уехавших пришлось заменять?
Даже смешно говорить, что какой-то уехавший человек создал какую-то проблему. Ну уехал и уехал, это не является большой бедой. Если бы Евстигнеев уехал, это одно дело, а когда уезжает Толя Белый (признан в РФ иноагентом), то это просто смешно обсуждать как серьезную проблему. Я бы на месте серьезных, принимающих какие-то решения людей проанализировал, почему уехали те, кто как сыр в масле катались, купались в деньгах государственных структур. Уехали те, кто не был вне обоймы, те, кто был обласкан. Володя Мирзоев, который не был со всем согласен, он почему-то не уехал, хотя у него в Канаде была карьера и прочее. Великий режиссер Васильев говорил, что когда России не легко, то я должен быть в России.
Ранее премьер Большого театра Денис Родькин призвал сделать билеты на спектакли доступными для всех, отмечает «Радиоточка НСН».
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