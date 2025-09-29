«Театр — дело коллективное»: Машков раскрыл истинный смысл премии «Золотая Маска»

Премия «Золотая Маска» стремится не пропустить интересные проекты по всей России, а ее номинации призваны выявить лучшие спектакли года, рассказал Владимир Машков спецкору НСН.

Председатель Союза театральных деятелей России и президент премии и фестиваля «Золотая маска» Владимир Машков рассказал НСН о причинах изменений в награждении и будущем премии.

Специальный корреспондент НСН посетил конференцию «Золотая маска». Итоги сезона и направления развития проекта», посвященную окончанию театрального года 2024/25. Машков объяснил спецкору, почему ряд номинаций в 2025 году решили изменить.

«Трактовать исключение частных номинаций можно только в одном направлении. Дело в том, что театр — дело коллективное. Спектакль имеет в себе огромное количество художественных соединений: специалистов по свету, гриму, артистов, режиссеров, техников сцены, бутафоров. Это огромный организм. Поэтому номинации будут направлены только на одно — выявление лучшего спектакля этого года. А получать эту награду будет весь коллектив», — указал он.

На данный момент место проведения престижной награды еще неизвестно, этот секрет Машков не захотел сообщать НСН.

«Я пока не могу раскрыть тайну о том, где пройдет фестиваль. После пресс-конференции мы примем решение, проведем голосование в центральном аппарате, и только потом будет вердикт. Что касается Санкт-Петербурга, то мы рассматриваем все города, которые готовы нас видеть», — отметил он.

По словам актера, его главная цель — не пропустить уникальные проекты по всей России.

«У нас больше 100 фестивалей по всей России. Было бы очень хорошо объединиться и понять, как каждый из них может обогатить национальную культуру. Иногда потрясающие мероприятия с замечательными артистами и постановками проходят в регионах, небольших городах, но знания о них не доходят. Их проекты не номинируют. Мы будем говорить о том, чтобы фестивали тоже, а не только театры, имели возможности выдвинуть своих победителей. Тогда мы увидим самый объективный срез театрального искусства в том или ином году. У нас все направлено на то, чтобы зритель любил театр, приходил и развивал его. Мое глубокое желание — стимулировать творческую конкуренцию. Я жду, чтобы она стала мощной. Тогда зрителю будет очень интересно», — заключил он.

Ранее Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок назвал в эфире НСН «гениальной» инициативу гендиректора Большого театра и директора и худрука Мариинского театра в Санкт-Петербурге Валерия Гергиева объединить театры 20 городов России в единую ассоциацию с Большим и Мариинским.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
