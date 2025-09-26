«Щелкунчики» и император: Суперассоциация Гергиева заинтриговала театралов
Валерий Гергиев указал на времена, когда Шаляпин пел в понедельник в Мариинском театре, а в среду — в Большом, Кирилл Крок назвал идею маэстро «гениальной», а Николай Песочинский напомнил про «александринский конгломерат».
Объединение Гергиева: «Цари были не глупее нас»
Театральные объединения, ставшие одним из главных трендов прошлого сезона, могут достигнуть «имперских» масштабов. Директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев озвучил планы создать единую ассоциацию, в которую войдут театры оперы и балета 20 крупных городов.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок и театральный критик Николай Песочинский обсудили плюсы и минусы грядущего «суперобъединения».
***
Начиная с лета 2024 года, в ряде ведущих московских театров произошли вызвавшие большой резонанс изменения, которые в СМИ назвали «трендом на совместительство». В результате под руководством Владимира Машкова, Константина Богомолова, Владимира Панкова и Евгения Герасимова оказалось сразу по несколько театров. Кроме того, 1 декабря было объявлено, что гендиректором Большого театра стал Валерий Гергиев, сохранивший при этом посты директора и худрука Мариинского театра в Санкт-Петербурге.
В начале сентября Гергиев поделился с «Коммерсантом» грандиозными планами объединить театры 20 городов России в единую ассоциацию с Большим и Мариинским. По его словам, города-миллионники заслуживают увидеть «хотя бы десять "Щелкунчиков" в год», но пока не все региональные театры технически к этому готовы. Отвечая на вопрос, а как же быть с конкуренцией главных театров двух столиц, Валерий Абисалович вспомнил царей и императоров.
В.ГЕРГИЕВ: «Я исхожу из того, что цари, которые создавали эти два театра, были не глупее нас. Существовала даже единая Дирекция Императорских Театров, принимавшая решения насчет постановок, например, опер Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Мусоргского, Бородина. Она решала, где и когда танцевать Анне Павловой или петь Шаляпину… И Федор Иванович пел в понедельник в Мариинском, а в среду — в Большом. Был человек, которому доверял царь-государь. Этот человек, как правило, хорошо понимал, каким должен быть театр, в который ходит российский император».
Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок назвал «гениальной» инициативу Гергиева.
К.КРОК: «Я абсолютно солидарен с маэстро Гергиевым, что культурная карта России должна быть едина. В связи с этим, конечно, есть потребность в ассоциации, в том, чтобы оперные театры в регионах - в Сибири, на Дальнем Востоке - имели возможность принимать хотя бы раз в год ведущие музыкальные театральные коллективы страны: и Мариинку, и Большой. Для этого нужны прежде всего технические условия: и как посадить оркестр, и как показать спектакль. К примеру, в театре Вахтангова мы за последние два года выпустили на исторической сцене очень много интересных спектаклей. Но во всех этих спектаклях мы используем верхнюю механизацию сцены, которую мы сделали к столетию. В России всего несколько театров, куда мы можем отвезти эти спектакли без художественных потерь. Поэтому, мне кажется, инициатива Валерия Абисаловича очень к месту. Если удастся это реализовать, это будет гениально».
Вместе с тем театральный критик Николай Песочинский придерживается полярной точки зрения.
Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Я не понимаю, зачем объединять. У нас театры все равно государственные, в этом отношении дирекция императорских театров у нас есть…. Я не очень понимаю в принципе идею объединения театров. Александринский театр находится в каких-то ассоциативных отношениях с Псковским театром, была идея, что он будет объединен еще и с Ярославским театром. Предполагалось, что будет некий конгломерат из трех разных театров. Уже несколько лет эта идея развивается, но она практически ни к чему не привела… Обмен оркестрами и солистами в музыкальных театрах или артистами в драматических театрах невозможен, потому что везде идут спектакли, которые представляют собой художественную цельность»
М.СИНТИН: «Создание единой ассоциации оперно-балетных театров, может, и имеет смысл, но чревато появлением новой бюрократической организации. Вопросы, которые ранее решались оперативно, теперь потребуют согласования руководства ассоциации, как было когда-то во времена Дирекции Императорских Театров. Зачем всех загонять под одно руководство? Чем плохо, когда театры конкурируют между собой за зрителя, каждый раз придумывая что-то новое?»
«Звезда театрала»: Недолюбленные москвичи
В начале этой недели, 22 сентября, премия «Звезда Театрала» объявила финальный список претендентов на награду. При этом в самой престижной категории – «Лучший спектакль. Большая форма» оказались исключительно московские постановки: «Капитанская дочка» Сергея Безрукова в Московском Губернском театре, спектакль Александра Лазарева «Роман» в Театре Российской армии и «Солнце Ландау» Анатолия Шульева в Театре имени Вахтангова.
Интересно, что в прошлом году на «Звезду театрала» претендовали два спектакля из Санкт-Петербурга и один из Москвы. «Вешалка Синтина» прогнозировала, что в итоге голоса театралов из Северной столицы разделятся и их спектакли проиграют. Так и получилось. Премию получил спектакль Антона Федорова «Собачье сердце» (МТЮЗ), а вот гремевшие в Питере, но неоднозначные «Холопы» Андрея Могучего (БДТ) остались без награды.
Театральный критик Ольга Галахова объяснила, что премии важны для «недолюбленных» актеров и режиссеров.
О.ГАЛАХОВА: «Я думаю, что любому деятелю искусства приятно, когда его награждают. И хорошо, что у нас есть премии, потому что актеры у нас часто недолюблены. Чем больше премий, тем лучше, тем больше внимания к театру. При этом любая премия имеет право на свой взгляд и на точку зрения от совершенно разных групп. Театральные критики, например, считают, что если их там нет, то это не премия. Это не так. Может быть совершенно другой круг людей, которые решают, что лучше. Хотя я считаю, что качественный отбор сегодня без театральной критики проводить очень трудно».
М.СИНТИН: «Каждая театральная премия стремится стать значимой, весомой и отражать основные тенденции в театральной жизни. "Звезда Театрала" завоевала свою популярность благодаря тому, что обладателей награды выбирают любители театра на основе прямого голосования на сайте премии. При этой форме выбора лауреатов возникает существенный перекос в пользу столичных театров, поскольку в Москве любителей театра численно всегда больше, чем в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или Новосибирске. Если в номинацию попал столичный театр и провинциальный, то у последнего нет шансов на победу. Москвичей, которые проголосуют за любимый спектакль, всегда будет больше. На выбор той или иной постановки или того или иного актера, режиссера влияет и число его поклонников. Как правило, у больших театров, известных режиссеров и популярных артистов всегда больше почитателей, чем у начинающих, поэтому говорить о какой-либо объективности этой премии не имеет смысла».
***
Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Идите в театр!
