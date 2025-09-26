«Щелкунчики» и император: Суперассоциация Гергиева заинтриговала театралов

1

Театральные объединения, ставшие одним из главных трендов прошлого сезона, могут достигнуть «имперских» масштабов. Директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев озвучил планы создать единую ассоциацию, в которую войдут театры оперы и балета 20 крупных городов.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок и театральный критик Николай Песочинский обсудили плюсы и минусы грядущего «суперобъединения».

Начиная с лета 2024 года, в ряде ведущих московских театров произошли вызвавшие большой резонанс изменения, которые в СМИ назвали «трендом на совместительство». В результате под руководством Владимира Машкова, Константина Богомолова, Владимира Панкова и Евгения Герасимова оказалось сразу по несколько театров. Кроме того, 1 декабря было объявлено, что гендиректором Большого театра стал Валерий Гергиев, сохранивший при этом посты директора и худрука Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

В начале сентября Гергиев поделился с «Коммерсантом» грандиозными планами объединить театры 20 городов России в единую ассоциацию с Большим и Мариинским. По его словам, города-миллионники заслуживают увидеть «хотя бы десять "Щелкунчиков" в год», но пока не все региональные театры технически к этому готовы. Отвечая на вопрос, а как же быть с конкуренцией главных театров двух столиц, Валерий Абисалович вспомнил царей и императоров.

В.ГЕРГИЕВ: «Я исхожу из того, что цари, которые создавали эти два театра, были не глупее нас. Существовала даже единая Дирекция Императорских Театров, принимавшая решения насчет постановок, например, опер Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского, Мусоргского, Бородина. Она решала, где и когда танцевать Анне Павловой или петь Шаляпину… И Федор Иванович пел в понедельник в Мариинском, а в среду — в Большом. Был человек, которому доверял царь-государь. Этот человек, как правило, хорошо понимал, каким должен быть театр, в который ходит российский император».

Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок назвал «гениальной» инициативу Гергиева.

К.КРОК: «Я абсолютно солидарен с маэстро Гергиевым, что культурная карта России должна быть едина. В связи с этим, конечно, есть потребность в ассоциации, в том, чтобы оперные театры в регионах - в Сибири, на Дальнем Востоке - имели возможность принимать хотя бы раз в год ведущие музыкальные театральные коллективы страны: и Мариинку, и Большой. Для этого нужны прежде всего технические условия: и как посадить оркестр, и как показать спектакль. К примеру, в театре Вахтангова мы за последние два года выпустили на исторической сцене очень много интересных спектаклей. Но во всех этих спектаклях мы используем верхнюю механизацию сцены, которую мы сделали к столетию. В России всего несколько театров, куда мы можем отвезти эти спектакли без художественных потерь. Поэтому, мне кажется, инициатива Валерия Абисаловича очень к месту. Если удастся это реализовать, это будет гениально».

Вместе с тем театральный критик Николай Песочинский придерживается полярной точки зрения.

Н.ПЕСОЧИНСКИЙ: «Я не понимаю, зачем объединять. У нас театры все равно государственные, в этом отношении дирекция императорских театров у нас есть…. Я не очень понимаю в принципе идею объединения театров. Александринский театр находится в каких-то ассоциативных отношениях с Псковским театром, была идея, что он будет объединен еще и с Ярославским театром. Предполагалось, что будет некий конгломерат из трех разных театров. Уже несколько лет эта идея развивается, но она практически ни к чему не привела… Обмен оркестрами и солистами в музыкальных театрах или артистами в драматических театрах невозможен, потому что везде идут спектакли, которые представляют собой художественную цельность»

М.СИНТИН: «Создание единой ассоциации оперно-балетных театров, может, и имеет смысл, но чревато появлением новой бюрократической организации. Вопросы, которые ранее решались оперативно, теперь потребуют согласования руководства ассоциации, как было когда-то во времена Дирекции Императорских Театров. Зачем всех загонять под одно руководство? Чем плохо, когда театры конкурируют между собой за зрителя, каждый раз придумывая что-то новое?»

