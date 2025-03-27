Машков объяснил, почему «Золотая маска» впервые пройдет в Казани

«Это не было спланировано. Я не ожидал, что сейчас в такое непростое время появится такое пространство. И, конечно, понимание того, что театры являются культурным центром любого региона, очень важно. Такое отношение к театру, те возможности, которые предоставлены теперь труппе, меня впечатлили. И вообще Татарстан невероятно хлебосольный. Теперь будем ждать. Я жду, когда в регионах откроется еще какой-нибудь театр, и нас будут готовы пригласить. Я надеюсь, что так будет», - рассказал он.

О том, что мероприятие впервые пройдет не в Москве, Машков объявил 20 марта на открытии нового здания театра.

Ранее народный артист РСФСР, художественный руководитель «Мастерской "12"» Никита Михалков, получив специальную премию «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», заявил спецкору НСН, что 27 марта является знаковым днем в его жизни, так как ровно 30 лет назад он получил "Оскар".

