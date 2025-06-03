Фестиваль завершился премьерой оперы композитора Родиона Щедрина «Не только любовь» на сцене МАМТ. Спектакль представлен в конкурсе оперных постановок номинирован на получение «Золотой Маски» за «Лучший спектакль», за «Лучшую работу дирижера» (Феликс Коробов) и за «Лучшую работу режиссера» (Евгений Писарев). Борисов отметил, что некоторые театры в этом году выдвигали на «Золотую Маску» до пяти спектаклей.

«По итогам этого сезона дирекция "Золотой маски" получила 734 заявки из 170 городов 86 регионов России. Свои постановки на премию выставили 472 театра, некоторые коллективы выдвигали по три-пять спектаклей. Естественно, все спектакли проходили модерацию, к участию были допущены 567 заявок. Был составлен лонг-лист из 92 спектаклей, постановки, которые по мнению экспертов, были достойны, чтобы их отсмотрело жюри. Они получили статус дипломантов, но ряд из них не прошли в статус номинантов. Номинированы были 45 спектаклей, в том числе 36 отмечены в номинации "Лучший спектакль"», - рассказал он.