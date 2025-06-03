«Театр превратился в ковчег»: Чем запомнился фестиваль «Золотая Маска»
Реагируя на действительность, театр сегодня ориентирован на поиск высоких ценностей, рассказал НСН генеральный директор МАМТ Андрей Борисов.
Краеугольной задачей спектаклей, представленных в программе фестиваля «Золотая маска», в 2025 году стал поиск духовного единения, что стало ответом на непростые времена. Об этом на фестиваля заявил генеральный директор Московского академического Музыкального театра (МАМТ) имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и секретарь Союза театральных деятелей (СТД РФ) Андрей Борисов. Событие посетил специальный корреспондент НСН.
Фестиваль завершился премьерой оперы композитора Родиона Щедрина «Не только любовь» на сцене МАМТ. Спектакль представлен в конкурсе оперных постановок номинирован на получение «Золотой Маски» за «Лучший спектакль», за «Лучшую работу дирижера» (Феликс Коробов) и за «Лучшую работу режиссера» (Евгений Писарев). Борисов отметил, что некоторые театры в этом году выдвигали на «Золотую Маску» до пяти спектаклей.
«По итогам этого сезона дирекция "Золотой маски" получила 734 заявки из 170 городов 86 регионов России. Свои постановки на премию выставили 472 театра, некоторые коллективы выдвигали по три-пять спектаклей. Естественно, все спектакли проходили модерацию, к участию были допущены 567 заявок. Был составлен лонг-лист из 92 спектаклей, постановки, которые по мнению экспертов, были достойны, чтобы их отсмотрело жюри. Они получили статус дипломантов, но ряд из них не прошли в статус номинантов. Номинированы были 45 спектаклей, в том числе 36 отмечены в номинации "Лучший спектакль"», - рассказал он.
По словам Борисова, один спектакль при этом выбыл из основного конкурса по техническим причинам.
«Был один казус, Пермский театр оперы и балета не смог по организационно-техническим причинам показать на фестивале оперу "Похождение повесы", кстати, такое уже бывало в истории "Золотой маски". В итоге в этом году в конкурсе было представлено 44 спектакля. Это 12 спектаклей драматического спектакля большой формы, пять – малой формы, шесть спектаклей театра кукол, шесть – театров оперы, пять спектаклей оперетты или мюзикла, семь балетов, три спектакля в конкурсе «Эксперимент». В общей сложности в Москве и в других городах было дано семь тысяч и четыре представления. В столицу для участия в фестивале приехало более 1,5 тысячи человек, залы заполнялись не ниже, чем на 90%. Московский зритель увидел, что происходит в регионах страны», - пояснил собеседник НСН.
Как добавил генеральный директор (МАМТ), в каждом спектакле, представленном в программе фестиваля, находит отражение духовное единение.
«Сейчас время непростое. В непростое время на первый план выходит патриотическая повестка, тематика нашей большой и малой родины. Патриотизм – это разговоры о нашей культуре, болтовня о березах или деятельный подход, когда ты в силу своего отношения к родной земле делаешь окружающий мир лучше, чище, краше? Для меня важно, что в "Золотой маске" поставлена краеугольная задача поиска радости. Радость – это духовный подъем, духовное единение, когда в едином духовном порыве объединяются, чтобы сделать мир лучше. Вектор спектаклей направлен в этом направлении. Это удивительные вещи, когда в сложные времена мы ищем высокие ценности. Высокие ценности очень просты, мы занимаемся поиском радости. Театр превратился в ковчег, причем это происходит с разными театрами – большими и маленькими, музыкальными и драматическими», - подчеркнул он.
В 2025 году церемония награждения «Золотой Маски» впервые пройдет в Казани в новом здании Театра имени Галиасгара Камала 26 июня, передает «Радиоточка НСН».
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