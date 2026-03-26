«Не для того, чтобы «уесть» Нобелевскую премию, а просто для того, чтобы у человечества, у мира, у мировой культуры, у мировой литературы была своя разумная иерархия», - добавил Прилепин.

Путин назвал идею «правильной», подчеркнув, что у талантливых людей, которые добиваются результатов, должна быть альтернатива.

«Обязательно поработаем. Я с коллегами тоже проработаю напрямую и МИДу поручу это сделать. Спасибо Вам за это предложение», - заключил глава государства.

В этой связи Путин также напомнил, что деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине активно подписывали письма с осуждением действий России, молчат по поводу агрессии против Ирана.

«Уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», - заметил он, подчеркнув, что это все связано с политической конъюнктурой.

Напомним, что в ноябре прошлого года помощник президента РФ Владимир Мединский поддержал идею писателя Захара Прилепина о запуске российской альтернативы Нобелевской премии по литературе. Тогда он добавил, что в России «литературных премий миллион», и пока нужно разобраться с ними – тем более, есть премия «Слово» с самым большим призовым фондом.

Россия сможет создать аналог Нобелевской премии по литературе только в случае такого же большого призового фонда, заявил НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

«Нобелевская премия стала популярной и знаменитой в первую очередь благодаря очень большому призовому фонду, что, конечно, стало привлекать и писателей, и человеческое внимание к этому. Сейчас Нобелевская премия во многом превратилась в политическую, не отражает реальный интерес читателей и качество произведений. Почему бы нам не создать аналог такой премии, если у нас найдется такой же богатый меценат, как Нобель, который даст большие деньги на развитие? Если Захар Прилепин или кто-то другой сможет создать премию, призовой фонд которой будет соизмерим с Нобелевской (1,2 миллиона долларов США в 2025 году), то, конечно, писатели скажут спасибо», - отметил он.

«ТУПЫЕ ВЕЩИ В КИНО»

О своем давнем предложении также напомнил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков. Он пожаловался, что поддержанное президентом решение и поручение о квотировании иностранных фильмов в российском прокате не было выполнено за 390 дней.

«Владимир Владимирович, я понимаю, что огромные деньги государство дает кинематографу, действительно реальная помощь кино. 100 фильмов – прекрасно. Но если мы не поймем, с чего начинается кино…», - отметил Михалков.

Глава государства поинтересовался у своего помощника Мединского и министра культуры Любимовой, «у нас-то в чём проблема». Они объяснили, почему предложение не было реализовано.

Мединский заявил, что проект протокола был подписан «вчера или позавчера», и все вопросы по квотированию передаются Минкультуры: «Проблема была сложной, но компромисс найден. Я лично подписанного протокола не видел, но он всеми согласован». Любимова пыталась объяснить, что есть разные подходы к квотированию, есть юридические нюансы, «как сделать систему легитимной – с точки зрения и правообладателей, и прокатчиков, и кинотеатральных сетей» и технические сложности.