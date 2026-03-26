Своя «Нобелевка» и квоты на Голливуд: Что Путин пообещал деятелям культуры
Машков на заседании Совета по культуре пожаловался Путину на запрет постановок от наследников Булгакова, Путин призвал решить этот вопрос, поддержал создание альтернативы «Нобелевки» по литературе, а также поручил скорее принять решение о квотировании иностранного кино.
Вечером 25 марта президент Владимир Путин провел заседание Совета при Президенте по культуре. Обсуждался широкий круг вопросов, посвящённых киноиндустрии, литературе, театрам. К разговору по видеосвязи в День работника культуры подключились Владимир Мединский, Карен Шахназаров, Владимир Машков, Захар Прилепин, Евгений Миронов, Никита Михалков, Татьяна Голикова и Ольга Любимова и другие культурные деятели.
По итогам встречи Путин поддержал создание альтернативы Нобелевской премии по литературе, поручил скорее принять решение о квотировании иностранного кино в России, а также получил приглашение на спектакль с участием Михаила Ефремова.
НОБЕЛЕВКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Так, Владимир Путин поддержал идею писателя Захара Прилепина учредить премию, альтернативную Нобелевской по литературе, – премию «мирового большинства». Автор идеи объяснил, что «Нобелевская премия в последние десятилетия стала безусловным политическим инструментом».
«Конечно же, в этих условиях необходимо существование и создание новой мировой литературной иерархии – не только российской, я это называю созданием премии мирового большинства, которую мы в силах создать наряду с Китаем, Индией, упомянутой Латинской Америкой и Африкой», - пояснил он.
Прилепин упомянул, что в прошлом году была проведена литературная премия БРИКС, а на основе премии «Слово», которая уже создана в России, предложил поэтапно создавать аналог «Нобелевки».
«Не для того, чтобы «уесть» Нобелевскую премию, а просто для того, чтобы у человечества, у мира, у мировой культуры, у мировой литературы была своя разумная иерархия», - добавил Прилепин.
Путин назвал идею «правильной», подчеркнув, что у талантливых людей, которые добиваются результатов, должна быть альтернатива.
«Обязательно поработаем. Я с коллегами тоже проработаю напрямую и МИДу поручу это сделать. Спасибо Вам за это предложение», - заключил глава государства.
В этой связи Путин также напомнил, что деятели культуры, которые в начале спецоперации на Украине активно подписывали письма с осуждением действий России, молчат по поводу агрессии против Ирана.
«Уверен, что эти любители эпистолярного искусства вряд ли что-то написали после начала сегодняшних непростых, трагических событий на Ближнем Востоке», - заметил он, подчеркнув, что это все связано с политической конъюнктурой.
Напомним, что в ноябре прошлого года помощник президента РФ Владимир Мединский поддержал идею писателя Захара Прилепина о запуске российской альтернативы Нобелевской премии по литературе. Тогда он добавил, что в России «литературных премий миллион», и пока нужно разобраться с ними – тем более, есть премия «Слово» с самым большим призовым фондом.
Россия сможет создать аналог Нобелевской премии по литературе только в случае такого же большого призового фонда, заявил НСН писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
«Нобелевская премия стала популярной и знаменитой в первую очередь благодаря очень большому призовому фонду, что, конечно, стало привлекать и писателей, и человеческое внимание к этому. Сейчас Нобелевская премия во многом превратилась в политическую, не отражает реальный интерес читателей и качество произведений. Почему бы нам не создать аналог такой премии, если у нас найдется такой же богатый меценат, как Нобель, который даст большие деньги на развитие? Если Захар Прилепин или кто-то другой сможет создать премию, призовой фонд которой будет соизмерим с Нобелевской (1,2 миллиона долларов США в 2025 году), то, конечно, писатели скажут спасибо», - отметил он.
«ТУПЫЕ ВЕЩИ В КИНО»
О своем давнем предложении также напомнил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков. Он пожаловался, что поддержанное президентом решение и поручение о квотировании иностранных фильмов в российском прокате не было выполнено за 390 дней.
«Владимир Владимирович, я понимаю, что огромные деньги государство дает кинематографу, действительно реальная помощь кино. 100 фильмов – прекрасно. Но если мы не поймем, с чего начинается кино…», - отметил Михалков.
Глава государства поинтересовался у своего помощника Мединского и министра культуры Любимовой, «у нас-то в чём проблема». Они объяснили, почему предложение не было реализовано.
Мединский заявил, что проект протокола был подписан «вчера или позавчера», и все вопросы по квотированию передаются Минкультуры: «Проблема была сложной, но компромисс найден. Я лично подписанного протокола не видел, но он всеми согласован». Любимова пыталась объяснить, что есть разные подходы к квотированию, есть юридические нюансы, «как сделать систему легитимной – с точки зрения и правообладателей, и прокатчиков, и кинотеатральных сетей» и технические сложности.
Еще до этого Михалков привел действующие аналогичные ограничения в отношении кино из США во Франции и Китае. Михалков считает, что отечественный кинематограф после начала спецоперации на Украине и официального ухода Голливуда, «проснулся», и занимается «поиском смыслов».
Путин также вспомнил, что подобная система квот есть в Китае.
«Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные, и финансово не поддерживаем своего производителя. Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить, когда у нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются на самом-то деле, – ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию?», - задался вопросом глава государства.
Он призвал министра культуры реализовать документ «как можно скорее».
СПЕКТАКЛЬ ЕФРЕМОВА
Пользуясь случаем, Никита Михалков также пригласил главу государства на спектакль с участием Михаила Ефремова. Он заявил, что Владимир Путин поучаствовал в судьбе попавшего в колонию за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова. Из его фразы можно предположить, что глава государства каким-то образом повлиял на условно-досрочное освобождение артиста либо на его трудоустройство.
«Именно благодаря Вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов. Я очень приглашаю Вас посмотреть наш спектакль с ним и с моей дочкой Анной. И всех вас приглашаю», - сказал Михалков.
Путин поблагодарил его в ответ, после чего Михалков добавил, что спекулянты продают билеты на этот спектакль за 200 тысяч рублей. После этого Михалков попросил «отпустить» его, так как в это время как раз шел спектакль. Впрочем, и на вчерашнюю премьеру, и на завтрашний показ билеты до сих пор не распроданы. Доступны билеты и в первые ряды партера, и в бельэтаж за «смешные» 12 тысяч рублей, передает корреспондент НСН. Следующие три спектакля с Ефремовым запланированы на начало апреля.
Михаил Ефремов впервые после освобождения из колонии вышел на сцену 13 февраля 2026 года. Он сыграл в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей», широкая премьера которого проходит 25, 26 и 27 марта.
Писатель Александр Цыпкин и режиссер Никита Высоцкий, побывавшие на февральском показе «для своих», рассказывали НСН, что Ефремов не изменился.
«Он как был большим русским актером, так и остался. Понятно, что возраст приходит, но нельзя сказать, что я что-то такого увидел из серии: "Ах, как он изменился!" Прекрасный спектакль, хорошая игра. Он был прекрасным актером и остался прекрасным актером. Что-то поменялось в его роли в силу возраста, но люди же взрослеют, он не стал от этого инопланетянином», - подчеркнул Цыпкин.
Со своей стороны, Высоцкий подтвердил, что, «спустя многие годы, Ефремов не потерял и играет не хуже, чем раньше».
НАСЛЕДНИКИ МЕШАЮТ ТЕАТРАМ
На культурном совете была затронута и театральная повестка. Так, глава Союза театральных деятелей Владимир Машков рассказал президенту, что некоторые покинувшие Россию наследники авторов запрещают ставить спектакли по мотивам их произведений в российских театрах.
«Геноцид российской культуры продолжается, и эти так называемые наследники не понимают, что их отказ приведет к забвению самих авторов», — заявил он.
Машков упомянул про неопределенность при постановке в Театре Олега Табакова пьесы Александра Володина «С любимыми не расставайтесь», проблемы возникают и с постановками произведения Михаила Булгакова.
По словам главы СТД, в Минюст направлено предложение разрешить использовать произведения без согласия правообладателей, которые не являются авторами, если наследник не отвечает на запросы или ставит невыполнимые условия.
Путин согласился, что злоупотребления со стороны «так называемых наследников» имеются: «Надо посмотреть на нормативную базу и соответствующим образом отреагировать».
В прошлом году режиссеру Константину Богомолову запретили ставить спектакль по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита». С запретом на постановку выступил внук последней жены писателя Елены Шиловской Сергей.
