Путин: В Россию иногда пропускают «тупые и ненужные» фильмы

По его словам, это происходит из-за отсутствия системы квотирования иностранных лент. Глава государства поручил министру культуры Ольге Любимовой принять меры в отношении зарубежного кино в прокате. Это произошло во время заседания Совета по культуре.

Президент посетовал, что «финансово не поддерживаем» отечественного кинопроизводителя. Путин отметил, что система квот на иностранные фильмы действует в ряде стран, в том числе во Франции и Китае.

Ранее режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков похвалил американский кинематограф и признался, что «снимает шляпу» перед кино в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

