Путин: В Россию иногда пропускают «тупые и ненужные» фильмы
В Россию иногда пропускают «совершенно тупые и ненужные» вещи в кино, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента РФ Владимира Путина.
По его словам, это происходит из-за отсутствия системы квотирования иностранных лент. Глава государства поручил министру культуры Ольге Любимовой принять меры в отношении зарубежного кино в прокате. Это произошло во время заседания Совета по культуре.
Президент посетовал, что «финансово не поддерживаем» отечественного кинопроизводителя. Путин отметил, что система квот на иностранные фильмы действует в ряде стран, в том числе во Франции и Китае.
Ранее режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков похвалил американский кинематограф и признался, что «снимает шляпу» перед кино в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Путин: В Россию иногда пропускают «тупые и ненужные» фильмы
- ЦИК: Уровень доверия избирателей к выборам существенно повысился
- Один человек травмирован в результате атаки беспилотников на Москву
- Стали известны подробности о найденных останках мушкетера д’Артаньяна
- Россиянам запретили вывозить из страны золотые слитки и валюту
- Путин ответил на критику СВО
- Экономист оценил идею самозапрета на покупки в интернете
- Врач объяснил, как отличить аллергию от ОРВИ весной