Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко предложил разработать критерии профессиональных независимых театров и закрепить их на законодательном уровне, сообщает РБК. По словам Машкова, также следует закрепить в правовом поле определение уличного театра как вида профессиональной деятельности. Это даст право претендовать на гранты, оформлять трудовые отношения с артистами и получать поддержку на организацию фестивалей.

Барщевский заявил, что при получении государственных денег частные театры вполне закономерно должны отчитывать о тратах.

«У нас сейчас есть понятие «частное учреждение культуры» (ЧУК). Лично я считаю - хочешь иметь дело с государственными деньгами, будь готов перед государством отчитаться за то, как ты деньги потратил. Не хочешь отчитываться - не пользуешься государственными деньгами. Вот и все. По-моему, очень просто. «Гоголь-центр» при Кирилле Серебренникове был изначально государственным театром, совершенно никакой параллели провести нельзя. Серебренников, может, и считал свой театр частным, но если так, это были его личные проблемы. У нас есть несколько театров в Москве, где художественный руководитель считает, что это их частный или авторский театр, забывая, что это государственное учреждение. Хочешь иметь личный авторский театр – делай его частным», - сказал он.

Громкое дело Кирилла Серебренникова касалось мошенничества с бюджетными деньгами в автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия». По версии следствия были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей. Серебренникова приговорили к 3 годам лишения свободы условно, в марте 2022 года Хамовнический суд Москвы снял с него судимость.

