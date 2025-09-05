Ранее сообщалось, что кинокомпания «Пиманов и партнеры» при поддержке Фонда кино начала съемки новой исторической драмы. Фильм расскажет о французском адъютанте Мишеле Клемане, который, приехав в Москву с Наполеоном, сталкивается с группой монахов Чудова монастыря, планирующих убийство императора. Главные роли в проекте исполнят Станислав Бондаренко, Милана Бру и Виктор Сухоруков. Выход картины в прокат запланирован на осень 2026 года. Пиманов отметил, что давно хотел создать подобное кино.

«Я много лет изучаю историю Кремля. Во время съемок документальных циклов "Кремль-9" и "Неизвестный Кремль" побывал во всех его уголках и закоулках. Давно хотел снять историю о том, как русские люди спасли Кремль, когда Наполеон, взбешенный непокорностью нашего народа, приказал заминировать главный символ России и сравнять его с землей. Историю спасения Кремля от уничтожения важно рассказать широкому зрителю именно сейчас, в особенности молодому поколению. Эта история о мужестве и непокорности русских, о том, что любая попытка европейцев прийти на нашу землю с мечом закончится для них катастрофой», - подчеркнул он.