Семейная комедия «Мой папа — медведь» российско‑белорусского производства с 3 апреля вышла на цифровых платформах США и Канады, сообщает пресс-служба кинокомпании «Арна Медиа». В англоязычном прокате картина Максима Максимова вышла под названием Papa Bear. Фильм доступен на Apple TV и Amazon, а также на десятках VOD-сервисов и в телеэфире. Мотина рассказала, что зарубежных партнеров особенно поразила смелость юной актрисы Евы Смирновой, которой довелось поработать в кадре с настоящим медведем.

«Покупатели контента со всего мира отбирают проекты на основных кинорынках - в Берлине, Каннах и Лос-Анджелесе. Есть специализированные ТВ рынки, на которых упор делается на сериалы и короткие форматы. Мы впервые представили "Мой папа – медведь" международным партнерам в Берлине 2025 года. Они были потрясены игрой медведя Тома и смелостью актрисы Евы Смирновой. Никто не верил, что в материалах не использована компьютерная графика. Сделку с Американским партнерам на территорию США и Канады мы подписали в мае 2025 года. Компания начала искать подходящую дату релиза, а мы завершать картину и дублировать ее в Лос-Анджелесе с участием Американских актеров», - уточнила она.

Как отметила собеседница НСН, в продвижении проекта на зарубежную аудиторию важно учитывать культурный код.

«Лучший контент для всех международных рынков - это анимация. Потом фэнтези, фантастика, фильмы-катастрофы. Партнеры знают свои рынки лучше нас и часто предлагают подготовить другие рекламные материалы. Очень важен культурный код и то, что допустимо и приемлемо в каждой стране. Например, американский ролик фильма "Мой папа –медведь" делает акцент на отношениях девочки и медведя, не рассказывает про ее отношения с отцом и хулиганское поведение», - объяснила Мотина.