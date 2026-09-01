Россия подала апелляцию на решение IIHF о недопуске сборных до турниров

Федерация хоккея России (ФХР) подала в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) апелляцию на решение Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске сборных до турниров. Как пишет RT, об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.

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Он напомнил, что Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске российских сборных, однако в конце июля Совет IIHF вновь утвердил ограничения против россиян.

«Правота в этом деле на стороне России. Дискриминационный характер ограничений против наших спортсменов подтвердили уже несколько решений в CAS по другим кейсам», - сказал министр, добавив, что слушание назначено на конец октября.

Ранее глава УЕФА Александер Чеферин исключил возвращение российских футболистов на международную арену до конца конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:CASХоккейАпелляцияМихаил Дегтярев

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