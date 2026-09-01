В Совфеде назвали способ предотвратить нападения на школы

Нападения на школы являются следствием системных проблем, в том числе «недостаточное внимание к воспитанию детей, их развитию и формированию здоровой среды». Об этом NEWS.ru заявил сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов.

СМИ: Число пострадавших при нападении на школу в Канске увеличилось до девяти

По его мнению, в этом вопросе следует обратить внимание на опыт СССР. Он напомнил, что в Советском Союзе детеи были вовлечены в кружки, секции и общественно полезную деятельность. Также у них были пионерские и комсомольские организации.

«Ребята получали возможность проявить себя, почувствовать ответственность за общее дело и направить энергию на созидание», - указал сенатор.

Гибатдинов добавил, что прошлое вернуть не получится, однако его лучшие практики «необходимо использовать и сегодня».

Ранее в Канске школьница напала на других учеников и учителей. Как пишут СМИ, причиной инцидента стали конфликты с некоторыми одноклассниками и преподавателями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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